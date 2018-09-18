苹果iOS 12系统正式推送 你的老设备得救了？

iOS 12正式版已经推送，你升级了吗？

经过了3个多月的测试后，现在苹果终于发布了iOS 12正式版，那些吐槽iOS 11的用户可以痛快的升级了，从根本上来说，这款新的系统没有太多重磅新功能加入，只是一些用户体验的提升。

在iOS 12正式版中，苹果特意强调为早至iPhone 5S和iPad Air等所有支持的设备带来了性能提升，同时为老机型的特别优化还包含，相机启动速度提升最高达70%，键盘显示速度提升最高达50%。

此外，iOS 12中还有一个功能的加入，那就是屏幕使用时间，你可以通过它来查看在一些应用上花费的时间，同时通过这个功能父母在iOS设备管理孩子如何使用iPhone和iPad。

还要说的一点是，在iOS 12中，苹果为勿扰模式增加了更多选项，比如在未来1小时内开启勿扰，在明天早上前开启勿扰，以及离开此地或者事件结束时开启勿扰，同时收到的通知提醒可以根据App进行折叠。

最后就是，iOS 12下，iPhone X多任务管理界面支持向上滑动关闭应用了，同时面容ID可以设置两个，自动更新功能可以关闭了。