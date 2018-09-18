郭明錤:iPhone XS预售未及预期 Apple Watch 4受青睐

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苹果于上周五开放 iPhone XS 系列和 Apple Watch Series 4 的预购，尽管当天参与抢购的消费者不在少数，但根据分析师郭明錤的报告，iPhone XS 的预定并未达到预期，反倒是手表受到热捧。

郭明錤指出，市场对 Apple Watch Series 4 的需求超过预期，新一代 Apple Watch 因其在心电图等功能上的创新受到消费者青睐，预计今年年底的出货量可达 1800 万台。

他认为如果苹果能够逐步将心电图绘测功能扩展至美国之外的国家地区，Apple Watch Series 4 的销量有望更上一层楼。

发布会过后，iPhone XS 似乎是 iPhone 几款型号中受到争议最多的，郭明錤的报告也认为这一型号的预购不尽如人意，原因是消费者更喜欢大屏的 iPhone XS Max，亦或是在等待 10 月份上市的 iPhone XR。屏幕不占优势价格又高于 iPhone XR 的 iPhone XS 成了最不受欢迎的机型，预计其销量将仅占 2018 年新 iPhone 系列的 10%-15%。

苹果的高定价策略取得成效，屏幕达到 6.5 英寸的 iPhone XS Max 预售销量达到了市场预期，尤其是在中国市场备受青睐。

“金色外壳、双卡双待和大屏幕等特性导致中国市场需求强劲。由于供应链的改进，XS Max 1-2 周的平均发货时间比去年iPhone X 的 2-3 周有所缩短。”郭明錤在报告中写道。

郭明錤也看好将于 10 月 19 日开启预售的 iPhone XR 的市场表现，原因是其定价更低且在中国同样支持双卡双待，对该型号的销量预计从原先的占今年新 iPhone 系列的 50%-55% 调高到 55%-60%。

郭明錤预计 iPhone XS 系列将在 10 月份迎来销售高峰。