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华为官方视频暗示Mate 20后置方形相机模组

华为官方视频暗示Mate 20后置方形相机模组
2018年09月18日 07:43 快科技2018
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　　华为终端公司发布“追寻勇敢者足迹”的Mate 20预热视频，其中出现了一个圆角矩形方框来追踪动态画面，似乎是在暗示Mate 20的摄像头将使用方形模组

　　此前，无论是XDA的渲染图还是保护壳照片都印证了这一说法，看起来华为Mate 20要使用L形排列的三颗摄像头，搭配闪光灯后围成一个方形模块，被网友亲切地称为“浴霸”。

　　有消息称，Mate 20的主摄比P20 Pro更有进步，从4000万像素提升为4200万像素，同时，在景深捕捉、广角拍摄等方面也做了深度优化。考虑到此前麒麟980的发布会上，官方特意提到对ToF技术的支持，或许也会集成在后摄像头模块中。

　　华为Mate 20已定于10月16日在伦敦发布，综合手头的资料，我们至少会见到Mate 20/Pro两款，其中前者有望采用正面水滴屏、6.3寸1080p+、后指纹、支持无线充电、保留3.5mm耳机孔、4200mAh电池，而Mate 20 Pro则是6.25英寸曲面刘海屏，下巴仅3.8mm，6.25英寸1440p+、屏幕指纹或3D结构光技术、IP67防水，未保留3.5mm耳机孔。

XDA的Mate 20渲染图XDA的Mate 20渲染图
华为模组拍照
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