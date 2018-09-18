红米Note 6 Pro真机海外曝光 6.26寸刘海屏+前后双摄

9月19日，小米将会在成都发布小米8青春版和小米8屏幕指纹版新机，近期的预热吸足了眼球，而且传闻说小米8青春版售价会重回1999元，更加让人值得期待。

除了小米，红米手机似乎也要更新产品。日前，网上曝光了一组红米Note 6 Pro手机的包装，显示了一些该机的配置，但这个配置似乎没有被证实。

9月18日消息，slashleaks平台曝光了一条关于红米Note 6 Pro的真机上手视频，而配置方面则是与之前包装上的不同。

据视频中提供的消息，里面提供了完整的手机外观和参数（真实性待考究），显示了该机搭载骁龙636芯片，并非包装上的骁龙660，配备3GB RAM+32GB ROM、4GB RAM+64GB ROM。

虽然视频中的语言不是很清楚，但一张安兔兔照片胜过千言万语。

根据视频中的安兔兔显示，该机代号为Redmi Note 6 Pro，搭载高通骁龙636芯片，运行基于Android 8.1的MIUI系统，采用6.26英寸刘海屏，纵横比为19：9，电池容量为4000mAh。

值得一提的是，该机采用了前后双摄的手机，其中前置为2000万+200万像素，后置为1200万+200万像素，支持AI美颜。

视频截图：