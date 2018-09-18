挑战巨头 雷蛇即将发布Razer Phone 2游戏手机

随着手机处理器性能的提升，以及电竞、游戏等行业越来越成熟的情况下，游戏手机成为了手机细分市场当中一颗耀眼的明星子产品线。今年十月，在华为、Google等厂商都确认将要发布旗舰新机之后，先前推出过Razer Phone电竞设备厂商雷蛇（Razer），也向媒体发出邀请函，确认将会在10月10日发表新品。

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从这次的邀请函上来看，此次的主角将会是Razer Phone 2，本次雷蛇的发布会选择加州好莱坞召开，从邀请函中央的主题来看，即将推出的新品很可能将一款新手机。此外，邀请函也注明了“Flagship” （旗舰）以及“Gaming” （游戏）的字样，暗示了新品将会是一款定位游戏领域的旗舰级新品，很可能就是Razer Phone的下一代接班人。

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今年十月，除了雷蛇的手机之外，LG 预计将会在10月3日发布LG V40 ThinQ，Google将在10月9日召开Made by Google发表会，华为也将发布Mate 20系列手机。看来在苹果发布新机之后，各家已经摩拳擦掌准备新一轮的吊打苹果了。