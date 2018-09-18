看完你就明白 iPhone Xs系列为什么不值得买？

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9月13日的苹果秋季发布会上，苹果一口气推出了三款iPhone新品，全部搭载最新的A12仿生处理器，针对iPhone XR推出了6种新配色，并针对中国市场特别推出双卡双待功能。但仍被果粉吐槽，“乔布斯之后，苹果再无创新”。

不只是果粉，一众科技媒体对此次的iPhone新品皆不看好。那这篇文章我们就来剖析一下iPhone Xs系列新品，及产品背后的一些商业逻辑，看看它究竟为什么不值得买。

1、此次“s”升级毫无看点

首先来看产品。这次苹果发布的iPhone Xs系列产品最能明显感知的是新增加6.5寸和6.1寸两个版本，并为这两个版本加入了双卡双待功能。其它的来罗列一下：官方称使用新的但账面参数没有任何变化的双镜头模组、搭载最新A12仿生处理器、Xs/Xs Max的防水等级从IP67提高到IP68、Xs/Xs Max新增加512GB版本、Xs/Xs Max新增加金色机身配色，就是这些了。

你能看到的是，iPhone Xs系列三款手机并没有针对用户的使用体验作出针对性的改善和升级（如果双卡双待也能算一个，那就勉强算上）。苹果这次做出的变化并非是从用户体验的角度出发做产品，而更像是为了iPhone更好卖，利润空间更大。

来做个对比，

所以，经过以上对比就能明显看出来了，这一代iPhone可以说是教科书般的常规性升级了。我相信，对于iPhone X用户，新的iPhone Xs系列并没有任何能吸引用户升级的理由。

2、iPhone X在用户体验上是倒退的，并不易用

作为苹果10周年纪念版，iPhone X采用了异形全面屏设计，也就是刘海屏。虽然屏占比获得了很大提升，但完全丧失了美学逻辑。当然你可以说，这是为了前置相机等部件的布局不得已而为之。看看OPPO Find X是怎么做的吧，对比之后，你会发现，苹果现在做产品其实已经很偷懒了。

为了全面屏，iPhone X还采用了Face ID来取代指纹识别、用滑动来代替Home键的点按操作。这都是为了全面屏作出的妥协，是用户体验的倒退。因为当时屏下指纹方案尚未成熟，苹果不得不花大价钱去收购并研发面部识别相关的技术，Face ID也就应运而生，这在当时看是非常顺理成章，也是非常合理的。但现在屏下指纹技术已经相当成熟，而苹果因为在Face ID上投入了大量成本，并希望在此之上进行更多软硬件的生态布局，苹果不会轻易放弃。这是典型的产品让步商业。

3、iPhone Xs系列相比竞品创新力不足

这次iPhone Xs系列新品的售价首次过万，最高达到12799元，众多用户看过之后大呼“买不起”、“肾不够用了”。但其实，新款iPhone的售价是在预料之中的。因为按照苹果的逻辑，iPhone Xs作为iPhone X的升级版，在起售价上是与上代基本持平的，并没有任何问题。而iPhone Xs Max是在此基础上定位更高的系列，更高的售价也是理所应当。

但苹果假装没有注意到，去年iPhone X还引以为傲的全面屏到了今年已经遍地都是了，甚至已经普及到千元机产品上了。OPPO Find X、vivo NEX通过升降镜头的设计实现了更高的屏占比，更好的视觉美感。显然，OPPO、vivo在产品上做了更多有益思考。论外观，iPhone Xs系列现在看也就是一大众脸。在现款提升不大的情况下，还坚持卖出去年的高价，的确是需要一番勇气的。这是苹果业界统治力的体现，但对用户而言，这是一种傲慢。

4、新iPhone执意卖出如此高价的背后

在今年的8月4日，苹果市值突破万亿，成为美股首只市值万亿的美国公司。市值越高，对盈利的要求自然也会越高，必须不断向上要利润空间，提高产品售价。去年发布的iPhone X起售价8388元，达到了历代iPhone最高。在有全面屏、Face ID、AI等众多创新科技加持下，这样的售价似乎也合情合理。但从商业的角度上来看，去年iPhone X的发布其实是为今年iPhone Xs系列拔高档位铺路的，这是库克下的一步好棋。在大多数用户逐渐认识并有一部分用户逐渐接受买一部最新iPhone需要近万元的支出后，最新iPhone的售价超过万元也就顺理成章了。

这其实也是从现有的用户群里拔用户，暗含的意思是，“买不起你就不是我最新iPhone的受众人群”、“你不买我也不在乎，反正有人会买”。今年第二季度的财报显示，iPhone整体销量平平，但凭借售价达999美元iPhone X的高额利润，苹果iPhone手机的平均售价已高达724美元。在第二季度，苹果公司的利润大幅增长32%。

如何做产品与如何赚钱，乔布斯与库克都是现代商业社会的奇才，但同时也代表了不同时代的两个极端。库克对于利润的追求还体现在很多方面，比如iPhone价格档位的划分、iPhone X的下架，都体现着库克作为商人的精明与谲诈。iPhone Xs不支持双卡双待，是为了更好地刺激Xs Max和XR的销量。如果你有双卡需求又不差钱，那就买Max吧，如果你差钱那就买XR。iPhone XR是苹果所定义的入门版产品，是走量的产品。但从其配置来看，利润空间必然也不小。

5、相比之下，前代iPhone性价比突出

与三款新发布的iPhone Xs系列产品相比，旧款iPhone就体现出了极高的性价比。目前水货版本的iPhone 8和iPhone X最低售价大约在3500和5000元左右。相比之下，新iPhone就是抢钱。这也是不推荐买新iPhone的一大理由。即将迎来正式版更新的iOS12着重提高了系统性能，搭载A11处理器的iPhone 8、iPhone X，再流畅使用两年也不成问题。况且在苹果官方商城，在售的还有iPhone 7和iPhone 7 Plus呢。

经这一番分析，可以看到，苹果现在的iPhone产品线，包括去年的iPhone X，整个产品形态的设定包含了太多商业因素的考量。ZEALER创始人、资深果粉王自如在新iPhone的上手中也认为目前苹果在这代iPhone创新力不足的情况下还一味提高售价，其实是一个不太健康的信号。他还委婉地表示，苹果可能要想一想自己是不是在其它方面出现了一些问题。

再回到产品，从iPhone迭代的整个系列纵向来看，iPhone Xs系列相比前代的确是有提升的，但提升不大。建议使用iPhone 8或更早机型的用户隔代升级。（为什么说iPhone 8也算隔代，因为iPhone 8的设计沿用了数年，与iPhone X不能算是同一时期的产物）但从整个市场横向来看，iPhone Xs相比竞品，并没有显示出与其售价相称的竞争力。甚至在一些方面不如安卓，外观不如Find X，拍照不比华为P20 Pro。过去我们经常诟病安卓机卡顿、不安全、交互不友好、学习成本高等大大小小的弊病现在已经得到了很大程度的优化，安卓与iOS的差距越来越小。在之后的文章中我会推荐几款我最近使用过的安卓手机，并综合评述使用体验，指导大家购买。

写到这里，我想各位看官应该已经看明白了。从苹果的角度来讲，iPhone X就是为了下一代产品卖出更高售价、拔高iPhone产品线整体售价铺路的，现在它功成身退。现在，iPhone Xs这一代产品从各个方面看依然“比较”优秀，但它往日的统治地位正越来越多地被友商撼动。值不值这样的价钱？各位应该也有了自己的判断。你完全可以有更适合的选择。