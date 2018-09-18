国家网络安全周 我们教你如何开启Apple ID双重认证

从9月17日开始，我们迎来第五届国家网络安全宣传周。在这样一个极具意义的日子里，我们提示您如何更好的保护Apple ID的安全。

事实上，网络账号密码被盗是一件十分常见的事情，它不像手机病毒那样听上去好像离我们很远，而是时时刻刻都有可能发生。所以我们写下这篇文章，教您如何开启双重认证，给Apple ID增加一重保证。

Apple ID的双重认证功能

苹果用户对于Apple ID一定不陌生，使用苹果设备下载应用、访问Apple Music、登录iCloud都需要先登录Apple ID。对于苹果用户来说，Apple ID中涵盖了很多重要信息与资料，一旦Apple ID被盗，将会给用户带来很大麻烦。

那么除了一般的账户密码外，还有什么办法能保护我们的Apple ID账户呢？苹果给出的答案是开启双重认证，给Apple ID多加一道安全保护屏障。

双重认证是苹果为了保证用户Apple ID的安全而推出的功能，旨在确保只有用户自己可以访问自己的帐户，即使其他人知道密码也无法访问。开启双重认证功能后，首次登陆Apple ID就需要一款受信任的苹果设备在身边才能访问账户，否则的话即使有密码也无法登陆。

当有人要登录你的Apple ID时，受信任设备会提醒

举个例子，比如我在网页上首次登录Apple ID，如果我开启了双重认证，那么除了Apple ID账户密码以外，还需要额外提供六位验证码。这个验证码从哪来呢？就是从我们上面说的受信任的苹果设备。所谓受信任的苹果设备，它可以是iPhone，也可以是iPad或者Mac，只要你在这个是设备上登录过Apple ID就可以。

这样一来，当我在网页上登录Apple ID时，我的苹果设备就会弹出窗口提示有人要登录Apple ID，询问是否允许，一旦允许就能获得六位验证码。如果有人知道了我的Apple ID密码，要在别的地方登录，我也可以通过受信任的设备马上知道我的账号密码被盗了，拒绝另一端Apple ID登录，并且立刻修改密码。

允许后会提供六位验证码

换句话说，有了双重认证这个功能，在新设备上登录Apple ID时，不知要输入账户密码，还有输入六位验证码。就像我们平常登陆京东、爱奇艺这类网络账号时需要短信验证一样，多了一重保证。

说了这么多，有网友就问了，你说的这个双重认证功能这么有用，要怎么开启呢？

首先，打开设备中的“设置”>点击你的账号头像>选择“密码与安全性”； 然后就可以看到“双重认证”这个选项了，轻点“打开双重认证”>轻点“下一步”>轻点“继续”>输入用来接受验证码的电话号码，轻点“下一步”； 这时你刚刚输入的号码会收到一个验证码，输入验证码后，双重认证就开启了。

如此一来，你的Apple ID就多了一重保障，即使别人知道你的账号密码也不能轻易登录你的账号了，不要犹豫了，为了你的账号安全，开启双重认证吧。（苏航）