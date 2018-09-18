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小米8青春版曝光：搭载骁龙660 回归1999元

小米8青春版曝光：搭载骁龙660 回归1999元
2018年09月18日 07:51 快科技2018
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　　小米将于9月19日在成都举办新品发布会，正式推出小米8青春版，价格回归小米标志性的1999元。

　　据悉，虽然名为青春版，但是新机相较小米8外观变化很大，后置双摄水平排列，拥有暮光金、深空灰、梦幻蓝等配色，特别是首次采用潮流镜面渐变色。

　　配置方面，根据工信部入网信息，小米8青春版采用了6.26英寸2280×1080分辨率全面屏，玻璃机身材质，后置指纹识别，4/6/8GB内存+32/64/128GB存储，前置摄像头2400万像素，后置摄像头主摄1200万像素，电池容量3250mAh。

　　处理器大家都希望是给力的骁龙710，工信部给出的八核2.2GHz也十分符合骁龙710的特性。

　　但根据网友最新曝光的小米8青春版外包装盒，处理器赫然还是骁龙660，它也是八核心，其中四个大核心主频2.2GHz，只看部分参数确实很容易和骁龙710混淆。

　　骁龙710采用10nm工艺，集成两个Kryo 360 2.2GHz、六个Kryo 360 1.7GHz CPU核心，集成Adreno 616 GPU核心，基带支持X15 LTE Cat.15，最早由小米8 SE首发。

　　而骁龙660还是14nm工艺，四个Kryo 260 2.2GHz和四个Kryo 260 1.8GHz CPU核心，Adreno 512 GPU核心，X12 LTE Cat.12基带，同时在ISP、DSP等各方面也不如骁龙710。

　　另外，包装盒确认小米8青春版为6.26寸19：9全面屏，2400万像素自拍摄像头。

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