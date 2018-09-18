随着苹果秋季发布会落幕，3款新iPhone同时亮相，手机圈下半年的好戏即刻上演。除了那些可预见的旗舰级产品外，眼下将在9月19号同一天召开的两场发布会，也值得关注。

不止魅族16X，9月19日魅族还隐藏大招？

目前，魅族和小米已经官宣，将在9月19号当天举行新品发布会，时间上撞车，只不过地点不一样，一个在北京，一个在成都。为此，魅族科技昨天还发布了一张意味深长的海报。图片中，左边为麻辣诱人的四川火锅，右边则为浓郁鲜香的北京铜锅，中间“都香”的字眼倒是显示出魅族的大气。

魅族16X官方海报

值得一提的是，魅族和小米这对老对手，已经不是第一次发布会撞车。而魅族此次能够正面“迎敌”，想必也有自己的底气所在。根据我们掌握的消息，除了魅族16X外，魅族在9月19号的发布会上还隐藏着大招。

“魅族16X是最棒的骁龙710手机”

这句话是魅族科技CEO黄章在社区与魅友互动时说的。

根据黄章的爆料，我们在很早以前便知道了魅族16X将搭载高通骁龙710移动平台。该平台由于性能和功耗等各方面表现均衡，得到了小米、360、OPPO等厂商的青睐，同时用户反馈也不错。作为定位在魅族 16th系列之下的准旗舰，魅族16X配备骁龙710可算是众望所归。

据悉，除骁龙710之外，魅族16X还将最高配备6GB+128GB的大内存组合，满足更多用户的需求。在此配置下，有网友还晒出了疑似魅族16X的安兔兔跑分图，显示其跑分超过18万。而在安兔兔跑分排行中，成绩最高的骁龙710机型为坚果Pro 2S，分数为17万。整整高出一万分的魅族16X，难道有什么黑科技加持？

魅族16X跑分（图源微博）

在拍照方面，魅族16X倒是真的有如黑科技加持。据官方发布的倒计时海报，该机率先在同价位采用IMX380+IMX350和全套虹软算法，这可是魅族16 th系列同款，后者的成像实力有目共睹。根据李楠在微博上放出的样张对比，魅族16X的画质和魅族 16th几乎难分高低。难道，魅族16X不需要考虑成本问题吗？

魅族16X官方海报

既然黄章已经说了魅族16X是最佳骁龙710手机，那么它在其他方面也不能让人失望才对。

我们都知道，今年4月份亮相的魅族15，最令人向往的就是汝窑白版本，优雅一体的白色以及温润如初的手感简直爱不释手。在魅族 16th系列遗憾缺失汝窑白版本后，魅族16X将把这一遗憾补上。

汝窑白真香

魅族16X在外形上基本向16 th系列看齐，只是背面材质变为金属。正面依然为上下边框极窄的全面屏设计，让人惊喜的是魅族为这块屏幕标配了屏下指纹技术，这在2000元价位手机中非常少见。

魅族 16th

魅族16X标配屏下指纹

说到屏幕，根据数码博主的此前透露的消息，魅族16X将内置华为P20 Pro和小米8一样的Z轴线性马达，虽然没能内置16 th系列同款的横向线性马达，但体验应该可以向以上旗舰机看齐，屏幕操作的振动反馈出色。

微博截图

除了16X，还有V8

别看魅族官方目前只曝光了16X这部“轻奢旗舰”，但根据我们的敏锐嗅觉，此次发布会其实还有另外一款新机，那就是魅族V8。

据@老爆科技 几天前的爆料，魅族V8很有可能将搭载麒麟659处理器，这也是最令人匪夷所思的地方。从其曝光的Geekbench4跑分看，单核成绩和多核成绩分别为900分和3500分左右，符合麒麟659的水准。如若消息属实，那么魅族将成为华为和荣耀之外，全球第三家采用麒麟芯片的手机厂商。在这之前，魅族还是业界少有的高通、三星、联发科三大平台通吃的厂商。

疑似魅族V8跑分

@老爆科技 还提前曝光了魅族V8的价格。他表示，一台顶配版iPhone XS Max可以买十台魅族V8，折算下来，魅族V8的售价大约为1399元。此外，魅族V8对标的是荣耀刚发布的8X手机。不过，后者采用的是最新的麒麟710处理器，前者用麒麟659来对标麒麟710似乎不合常理，因此具体细节还有待商榷。

魅族V8或售1399元

还有好多“One more thing”

上周，我们收到了魅族的邀请函，邀请函以拍照框和面膜寓意“高颜值 黑科技”。从@魅族配件 官微发出的预告来看，此次发布会应该还有一些配件亮相。

首先，@魅族配件 官微以“声物进化”为主题发出海报，海报中似乎有一条线，看起来像耳机线中的铜线，这意味着魅族可能会发布一条新耳机；其次，另一张海报中包含了音量键的特写，并附以“不大不小，重量刚好”的文字，或许和耳机或蓝牙音箱有关联；最后，“两个总比一个好”的海报中，包含了两个USB孔，媒体普遍猜测为移动电源。

多款配件将亮相

此前，魅族声学曾在广州耳机展上展示了一款神秘的耳机新品，不过当时并未露出真容，想必此次应该会登场了。另外，距离魅族发布上一代移动电源已经过去许久，也到了更新的时候了。

总结

距离魅族8月8号发布会仅过去一个月，魅族即将在北京再次迎来新品发布会。此次发布会，魅族除了已经官宣的16X外，还将推出售价亲民的V8手机，同时还有多个配件得到更新和亮相，可谓看点十足。9月19号下午，手机中国将对本场发布会进行视频和图文直播，敬请期待。