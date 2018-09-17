iOS 12正式版官宣：马上提供下载 有你手机吗？

等待多时，iOS 12正式版终于来了。

今天，苹果官方公众号发布预告称，iOS 12马上要正式推出，很快就可以下载了。据此前消息，国内用户获得OTA更新提示应该是在北京时间9月18日凌晨2点左右，想第一时间升级的童鞋可以到时留意。

苹果官方表示，iOS 12增加了许多新功能和优化，比如多项操作都刷刷刷提速了，还能让你精准了解各App的使用时长。

其中，轻扫打开相机的速度最高提升70%，键盘的显示速度最高提升50%，高负载下App启动速度最高提升至2倍。

iOS 12兼容设备包括：

iPhone：iPhone X、iPhone 8、8 Plus、iPhone 7、7 Plus、iPhone 6S、6S Plus、iPhone 6、6 Plus、iPhone SE、iPhone 5S；

iPad：12.9英寸iPad Pro（第二代）、12.9英寸iPad Pro（第一代）、10.5英寸iPad Pro、9.7英寸iPad Pro、iPad（第六代）、iPad（第五代）、iPad Air、iPad Air 2、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。

第六代iPod Touch。

满足以上条件，在升级过程中，系统会提示你是否有足够可用空间。如果空间不够，参照下面三步，简单搞定：

1、在 iOS 11 中，前往“设置” >“通用” > “[设备] 储存空间”里的“推荐”部分，系统会提出智能的建议和提示，引导你清理空间。

2、你还可以自行选择不需要的照片或不常用的App，进行手动删除，进一步腾出空间。

3、最后，如果空间依然不够，你还可以连接电脑，通过最新版本的iTunes来进行更新。

升级前使用iCloud或iTunes进行备份，更有助于保护你的个人信息。