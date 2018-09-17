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外媒：高通诸事不顺，欲年底裁员

外媒：高通诸事不顺，欲年底裁员
2018年09月17日 08:46 IT之家
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　　2018年对高通来说是不平凡的一年，从年初开始，高通似乎就开启了自己不顺风不顺雨的“诸事不顺”之路，先是高通被博通来势汹汹的收购，结果遭总统强势叫停，接着高通为了巩固自己在汽车智能领域的地位，耗资440亿美元收购恩智浦结果失败，为了弥补投资人开始回购普通股，最后7nm的首发也被苹果的A12跟华为的麒麟980相继夺去，在5G方面更是被华为等对手步步紧逼，高通表示心很累。

　　据外媒报道称，多方消息指出，高通正在准备裁员，其筹划的裁员中，除了自家员工之外，一些外包的雇工也在其内，看来这次高通是准备壮士断腕了。今年的遭遇对高通来说并不是什么好事，收购失败使得高通不得不回购普通股160亿美元用来弥补投资人，再加上5G上华为的步步紧逼，高通不敢有丝毫的懈怠。

　　这次的裁员若真正实施，对高通来说并不完全是坏事，正如此前的诺基亚一样，随着诺基亚手机部门的越发的乏力，诺基亚也采取了壮士断腕的措施，售卖手机业务，轻装上阵，在通信领域继续前行，事实证明诺基亚是对的，没了持续亏钱的Lumia系列，诺基亚在通信领域越走越远，看来这次的高通也需要下点决心了。

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