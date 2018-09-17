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三星Note 9北极银配色确认：将在32个市场上架

三星Note 9北极银配色确认：将在32个市场上架
2018年09月17日 08:24 快科技2018
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　　8月15日，三星Galaxy Note 9国行版在上海正式发布。6GB+128GB版售价6999元，8GB+512GB版本售价8999元，提供丹青黑、寒霜蓝和玄镜铜三种配色。

　　近日，slashleaks给出了三星Note 9的新配色，表示新配色与之前的三星S8/S8+的北极银颇为相似。而这个配色日前被官方证实，并预计会在30多个市场上架。

　　据SamMobile报道，三星Note 9的新配色除了会上架美国市场外，还会在全球其它31个市场上架，分别是奥地利、波罗的海、巴西、保加利亚、加拿大等国家。

　　不过，这些国家中并没有中国市场，国内似乎会无缘三星Note 9新配色，但SamMobile表示，这些市场目前暂未确定，具体还要看官方上架消息。

　　三星Galaxy Note 9是三星今年发布的全新旗舰，采用6.4英寸18.5：9全视曲面屏，搭载高通骁龙845芯片（部分市场搭载三星Exynos 9810芯片），最高配备8GB RAM，后置1200万+1200万AI双摄，支持AI智能场景识别、可变光圈等，电池容量为4000mAh。

三星新配色
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