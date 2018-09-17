联想不是家中国公司？官方发声：外媒断章取义引误解

据外媒报道，联想董事长兼CEO杨元庆在接受采访时称，“联想不是一家中国公司”。对此，联想集团发布声明称，该报道曲解了杨元庆当时完整的表述，并在标题中断章取义，进一步衍生出错误解读。
杨元庆本人也在微博发声，称报道引发了小波澜，“全球化过程中的lost in translation是一个长足的功课啊…我一直的梦想，联想不仅要做一家成功的中国公司，更要做一家具有包容力的全球化公司，因为我们要做全世界的生意，要吸引全世界的人才和资源。联想出海十余载，深知中国企业开辟国际化的道路有多么不易。但不管我们走多远，都不会忘了自己源自哪里，家在哪里。北京是我的家，中国是我们70%的员工的家园，我们立志要做植根中国的全球化企业的楷模。中国的联想，世界的联想，恳请大家和我们一起加油~”。
在外媒的报道中，文章使用了Lenovo CEO： “We‘re not a Chinese company”的标题表述。
以下为联想集团声明全文：
近日，我们注意到联想集团董事长兼CEO杨元庆先生近期接受外媒采访时的一篇英文报道发生错误引用。该报道曲解了杨元庆当时完整的表述，并在标题中断章取义，进一步衍生出错误解读。
在此，我们愿意作出澄清如下：
9月13日，联想集团在美国纽约举办年度Lenovo Transform大会，与全球客户、合作伙伴及媒体沟通最新业务发展。大会期间，杨元庆先生接受系列外媒采访，并在回答公司战略与业务相关问题时表示：“联想不仅仅是中国公司，更是一家全球公司。联想的全球布局不仅在各大市场部署营销力量，我们在中国、美国、巴西和德国设计研发产品，我们在中国、美国、巴西和墨西哥生产制造这些产品。我们是一个真正意义上的全球公司。”
9月26-27日，一年一度的“联想创新科技大会”即将在北京开幕，我们愿在联想集团这一旗舰行业盛会上，与媒体朋友及各行各业做更深入的沟通交流。联想集团植根中国，制胜全球，将全心全意为中国乃至全球的消费者与行业客户提供最好的用户体验，助力每一个人、每一个行业都能蓬勃发展，拥有智慧未来。
联想集团
2018年9月16日
“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）