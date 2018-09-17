联想不是家中国公司？官方发声：外媒断章取义引误解

据外媒报道，联想董事长兼CEO杨元庆在接受采访时称，“联想不是一家中国公司”。对此，联想集团发布声明称，该报道曲解了杨元庆当时完整的表述，并在标题中断章取义，进一步衍生出错误解读。

杨元庆本人也在微博发声，称报道引发了小波澜，“全球化过程中的lost in translation是一个长足的功课啊…我一直的梦想，联想不仅要做一家成功的中国公司，更要做一家具有包容力的全球化公司，因为我们要做全世界的生意，要吸引全世界的人才和资源。联想出海十余载，深知中国企业开辟国际化的道路有多么不易。但不管我们走多远，都不会忘了自己源自哪里，家在哪里。北京是我的家，中国是我们70%的员工的家园，我们立志要做植根中国的全球化企业的楷模。中国的联想，世界的联想，恳请大家和我们一起加油~”。

在外媒的报道中，文章使用了Lenovo CEO： “We‘re not a Chinese company”的标题表述。

以下为联想集团声明全文：