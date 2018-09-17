iOS系统新bug出现 几行代码可能让设备重启

“白苹果”是iOS常见的重启标志

新浪数码讯 9月17日上午消息，一些软件安全研究人员发现了一个新的漏洞，可以使iPhone或Mac崩溃并重启。他们公布了一个只有15行代码的网页，访问这个页面就会让iPhone或iPad崩溃。

有人在开原网站github上发布了相关信息，包括bug的源代码，代码只有几行CSS和HTML代码。采用macOS和Windows 7测试了这个网页，苹果的浏览器Safari会死机崩溃，通过Firefox浏览器就不会有问题。

“任何在iOS上呈现HTML的页面都会受到影响。”——这意味着如果有人通过社交媒体或电子邮件向你发送这个链接，或者你访问了包含代码的网页，你的设备就有可能崩溃。

根据外媒9to5Mac的说法，“大量计算导致WebKit渲染器过载，系统只能重启内核，也就出现了‘白苹果’，然后导致重启。” 而WebKit正是Safari浏览器使用的HTML渲染引擎。

但好在这只是软件问题，不会导致硬件损坏，所以除了重启一下，倒没有其他大问题。

此前，iOS设备也遇到过类似问题，若干代码或几个特殊字符可能导致设备崩溃，但通常苹果会在下一个系统更新中修复。（晓光）