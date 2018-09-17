高通与中移动：中国或率先实现车联网

近年来，无人驾驶绝对是一个超级火爆的话题，但在其真正落地之前，还需要解决的一个主要问题就是如何将车辆连入网络！近日，中国移动研究院、中国移动全资子公司中移物联网有限公司和高通正式发布了基于Qualcomm 9150 C-V2X芯片组解决方案的全新符合3GPP Release 14 LTE-V2X直接通信的路侧单元。该单元的诞生，将很好的解决车辆联网、通信等多种问题，这也标志着我国或许将率先步入车联网时代！此外，由中移物联网和中国移动研究院开发的该全新路侧单元将在9月15至9月18日举行的2018世界物联网博览会A1展馆的中国移动展台展示。

通过车联网技术车辆导航将更加迅速精准

资料显示，LTE-V2X，也被称为C-V2X PC5直接通信，是智能交通运输系统（ITS）的核心技术，国家政策层面也在大力支持该技术的发展。LTE-V2X是车对万物（V2X）通信的全球解决方案，拥有强大的5G新空口（5G NR）演进路径，旨在提升汽车安全性、改善自动化驾驶和提升交通效率。它是现今唯一一项遵循全球3GPP规范的V2X通信技术，基于PC5的直连通信模式是指在统一的5.9GHz智能交通系统（ITS）频段上支持车对车（V2V）、车对基础设施（V2I）及车对行人（V2P）通信，无需使用SIM卡、成为蜂窝用户或蜂窝网络协助。

通过在汽车及路侧单元中部署LTE-V2X技术，道路上的车辆和路侧单元可以直接进行通信，驾驶员可快速高效地获取相关路侧单元信息，能支持交通信号相位及配时等使用场景。C-V2X目前已获得包括5G汽车联盟（5GAA）在内的全球通信标准协会及汽车生态系统领域的广泛支持。中国移动和高通均为5G汽车联盟的董事会成员，该联盟通过众多C-V2X现场演示表明，该技术已为最早于2019年启动商用部署做好准备。