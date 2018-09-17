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高通与中移动：中国或率先实现车联网

高通与中移动：中国或率先实现车联网
2018年09月17日 07:58 手机中国
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　　近年来，无人驾驶绝对是一个超级火爆的话题，但在其真正落地之前，还需要解决的一个主要问题就是如何将车辆连入网络！近日，中国移动研究院、中国移动全资子公司中移物联网有限公司和高通正式发布了基于Qualcomm 9150 C-V2X芯片组解决方案的全新符合3GPP Release 14 LTE-V2X直接通信的路侧单元。该单元的诞生，将很好的解决车辆联网、通信等多种问题，这也标志着我国或许将率先步入车联网时代！此外，由中移物联网和中国移动研究院开发的该全新路侧单元将在9月15至9月18日举行的2018世界物联网博览会A1展馆的中国移动展台展示。

通过车联网技术车辆导航将更加迅速精准通过车联网技术车辆导航将更加迅速精准

　　资料显示，LTE-V2X，也被称为C-V2X PC5直接通信，是智能交通运输系统（ITS）的核心技术，国家政策层面也在大力支持该技术的发展。LTE-V2X是车对万物（V2X）通信的全球解决方案，拥有强大的5G新空口（5G NR）演进路径，旨在提升汽车安全性、改善自动化驾驶和提升交通效率。它是现今唯一一项遵循全球3GPP规范的V2X通信技术，基于PC5的直连通信模式是指在统一的5.9GHz智能交通系统（ITS）频段上支持车对车（V2V）、车对基础设施（V2I）及车对行人（V2P）通信，无需使用SIM卡、成为蜂窝用户或蜂窝网络协助。

　　通过在汽车及路侧单元中部署LTE-V2X技术，道路上的车辆和路侧单元可以直接进行通信，驾驶员可快速高效地获取相关路侧单元信息，能支持交通信号相位及配时等使用场景。C-V2X目前已获得包括5G汽车联盟（5GAA）在内的全球通信标准协会及汽车生态系统领域的广泛支持。中国移动和高通均为5G汽车联盟的董事会成员，该联盟通过众多C-V2X现场演示表明，该技术已为最早于2019年启动商用部署做好准备。

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