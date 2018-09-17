iPhone XS Max破发 同城还愿让1元车费

上周，苹果新品发布会如期举行，而在14日，iPhone XS/XS Max、Apple Watch Series 4率先开启预购，21日首批订单将开始配送，当天就可到达消费者手中。不知道大家有没有剁手啊，反正小编是已经穷的吃土了。

现如今的官网上，无论是海外还是国内，部分计划21日首发送达的订单已经更新为“准备出货”状态。今年的iPhone XS/XS Max貌似货源充足（也可能是价钱过高，无人问津。。。），现在下单，1-2周内也可送达。

不得不说，今年的新iPhone又创价格新高，轻松过万的售价让很多人望而却步。对穷人来说，好消息是iPhone XS Max破发了。。。在闲鱼交易平台，iPhone XS Max 256GB基本处于原价状态，甚至还有同城党愿意让1元的车费。