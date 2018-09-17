Apple Watch“摔倒检测”详解:苹果式的人文关怀再现

在上周三的苹果秋季新品发布会上，Apple Watch Series 4（后文简称Apple Watch 4代）是第一个出场更新的产品。相比上一代，新Apple Watch有着全新的UI和外观设计，屏幕面积比前一代增大30%以上，并支持更多的功能。

在主题演讲中，一个细节非常值得关注：除了运动健康功能比以前更丰富，幻灯片上还加了一帧这样的图片，Apple Watch 4代增加了摔倒检测功能。

这话题在微博上迅速传播，很多不明就里的观众以为苹果公司在开玩笑，所以这个功能我们需要详细的解释一下。

摔倒监测是发布会上的一个值得关注的细节

首先我们来明确一下，摔倒检测的意义和实现方式，以及功能逻辑：

1 它的初衷是为老年人所做的，根据苹果的说法和一些第三方数据统计，65岁以上老年人摔倒会造成很大问题； 2 此功能对65岁以上的用户自动开启（Apple Watch第一次适配就会设定年龄，不到65岁可以手动开启），并随时在后台监控； 3 检测目的是明显而严重的摔倒；并对打球打拳击之类的剧烈活动做了防误报； 4 摔倒检测功能只能通过第四代Apple Watch实现，因为它需要新一代加速感应器和陀螺仪来配合，之前的手表硬件上不够灵敏； 5 通过分析手腕活动轨迹和冲击加速度，Apple Watch可在用户摔倒后发出提醒；用户如果没事，可以选择忽略；如果通知发出60秒后，Apple Watch还没有检测到用户站起来了，它将自动拨打急救电话，并向用户的紧急联系人发送信息和所在位置。

从以上几条就可以理解这个看似生僻功能的意义：它是个不怕一万就怕万一的守护类功能，是苹果给易摔倒人群布置的最后一道警报。

实际上，Apple Watch Series 4并不是第一个具备防摔倒功能的配件，此前有很多类似产品，原理无外内置传感器，在检测较大幅度跌倒时候报警。

那Apple Watch的优势在哪？

以往摔倒检测工具大多是这种手环或吊坠类，内置一个加速传感器，原理并不复杂

我们上面例举的“摔倒-没起来-报警给紧急联系人”是苹果健康生态带来的最主要区别；而“摔倒-60秒内自己起来了-不用报警”，则是苹果在算法上的积累。

意外摔倒后，手表会提示你

从前我们探访过苹果公司的健康实验室，他们最为自豪的就是自己在卡路里消耗方面自建算法。开发摔倒检测这功能也一样，苹果再次用了最耗时的办法：从头开始自己收集数据，而不是从一些现有记录开始、或找些杂技演员来模拟摔倒。

因为他们相信只有这样，才能提升此功能的准确性。

苹果公司跟一些诊所以及自己员工合作 ，用了若干年收集到2500个人/25万天的数据，这些都是陀螺仪和加速计收集到的高真实度数据，并且很多样——比如爬梯子时候摔了，被马路牙子绊倒，穿裤子时候摔，还有昏倒等等。研发团队将这些实例做成数学模型，各种现实中的摔倒变成陀螺仪和加速计的监测轨迹，最终生成这个功能。

若干种摔倒方式

Apple Watch 4代的加速感应器比上一代灵敏度提升了8倍，当一个人摔倒的时候，它能迅速捕捉冲击力最大那个点。而新版陀螺仪则在随时监测腕部轨迹，从最高到最低点，是否真的摔倒了，还是只是在做一些拳击/打网球之类的激烈运动。

做到这些后，苹果将它与自己的健康系统结合，摔倒检测就这样跟紧急联系人、急救电话、GPS定位等结合在了一起，成为Apple Watch Series 4的一个新功能。

针对此功能，Apple 的首席运营官杰夫-威廉姆斯（Jeff Williams）表示：

“促进用户健康的功能始终是 Apple Watch 的主要特色，有了 Apple Watch Series 4 全新摔倒检测功能，从手腕就能守护安全，经过数年来的研究以及收集来自上万名真实用户的数据，我们分析手腕活动轨迹和冲击加速度，开发基于新一代加速感应器和陀螺仪的自定义算法。摔倒可能会导致严重的后果，因此在这项功能的设计中，当 Apple Watch 检测到用户发生严重摔倒，将会自动联系紧急援助。我们的用户全天都戴着 Apple Watch，我们相信，这一有实际意义且易于使用的功能将为全球 Apple Watch 用户提供安心保护。”

在实际上生活中，可以想象空巢老人遇到这问题的几率有多大。意外摔倒带来的可能不仅是骨折，还可能会在心理上影响他们以后的活动，害怕自己会再次摔倒或甚至惧怕独立生活。当然，此功能的覆盖范围也可以包括摔倒几率较大的年轻人，比如我自己，在骑摩托车时候有可能会摔车。

苹果用他们最习惯也是最费时间的“收集数据+自建算法”的方式很认真的完成了这个生僻功能，就像我们之前写过那个转动轮椅的故事一样，充满了“苹果式”的人文关怀。

家里有老人的可能已经能意识到这功能的价值了。在发布会结束后，我的一位同事就已经问我新手表是不是开卖了，希望给他父亲买一块。

（晓光）