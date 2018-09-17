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Apple Watch“摔倒检测”详解:苹果式的人文关怀再现

2018年09月16日14:21  新浪数码   收藏本文     

　　在上周三的苹果秋季新品发布会上，Apple Watch Series 4（后文简称Apple Watch 4代）是第一个出场更新的产品。相比上一代，新Apple Watch有着全新的UI和外观设计，屏幕面积比前一代增大30%以上，并支持更多的功能。

　　在主题演讲中，一个细节非常值得关注：除了运动健康功能比以前更丰富，幻灯片上还加了一帧这样的图片，Apple Watch 4代增加了摔倒检测功能。

　　这话题在微博上迅速传播，很多不明就里的观众以为苹果公司在开玩笑，所以这个功能我们需要详细的解释一下。

摔倒监测是发布会上的一个值得关注的细节摔倒监测是发布会上的一个值得关注的细节

　　首先我们来明确一下，摔倒检测的意义和实现方式，以及功能逻辑：

　　1 它的初衷是为老年人所做的，根据苹果的说法和一些第三方数据统计，65岁以上老年人摔倒会造成很大问题；

　　2 此功能对65岁以上的用户自动开启（Apple Watch第一次适配就会设定年龄，不到65岁可以手动开启），并随时在后台监控；

　　3 检测目的是明显而严重的摔倒；并对打球打拳击之类的剧烈活动做了防误报；

　　4 摔倒检测功能只能通过第四代Apple Watch实现，因为它需要新一代加速感应器和陀螺仪来配合，之前的手表硬件上不够灵敏；

　　5 通过分析手腕活动轨迹和冲击加速度，Apple Watch可在用户摔倒后发出提醒；用户如果没事，可以选择忽略；如果通知发出60秒后，Apple Watch还没有检测到用户站起来了，它将自动拨打急救电话，并向用户的紧急联系人发送信息和所在位置。

　　从以上几条就可以理解这个看似生僻功能的意义：它是个不怕一万就怕万一的守护类功能，是苹果给易摔倒人群布置的最后一道警报。

　　实际上，Apple Watch Series 4并不是第一个具备防摔倒功能的配件，此前有很多类似产品，原理无外内置传感器，在检测较大幅度跌倒时候报警。

　　那Apple Watch的优势在哪？

以往摔倒检测工具大多是这种手环或吊坠类，内置一个加速传感器，原理并不复杂以往摔倒检测工具大多是这种手环或吊坠类，内置一个加速传感器，原理并不复杂

　　我们上面例举的“摔倒-没起来-报警给紧急联系人”是苹果健康生态带来的最主要区别；而“摔倒-60秒内自己起来了-不用报警”，则是苹果在算法上的积累。

意外摔倒后，手表会提示你意外摔倒后，手表会提示你

　　从前我们探访过苹果公司的健康实验室，他们最为自豪的就是自己在卡路里消耗方面自建算法。开发摔倒检测这功能也一样，苹果再次用了最耗时的办法：从头开始自己收集数据，而不是从一些现有记录开始、或找些杂技演员来模拟摔倒。

　　因为他们相信只有这样，才能提升此功能的准确性。

　　苹果公司跟一些诊所以及自己员工合作 ，用了若干年收集到2500个人/25万天的数据，这些都是陀螺仪和加速计收集到的高真实度数据，并且很多样——比如爬梯子时候摔了，被马路牙子绊倒，穿裤子时候摔，还有昏倒等等。研发团队将这些实例做成数学模型，各种现实中的摔倒变成陀螺仪和加速计的监测轨迹，最终生成这个功能。

若干种摔倒方式若干种摔倒方式

　　Apple Watch 4代的加速感应器比上一代灵敏度提升了8倍，当一个人摔倒的时候，它能迅速捕捉冲击力最大那个点。而新版陀螺仪则在随时监测腕部轨迹，从最高到最低点，是否真的摔倒了，还是只是在做一些拳击/打网球之类的激烈运动。

　　做到这些后，苹果将它与自己的健康系统结合，摔倒检测就这样跟紧急联系人、急救电话、GPS定位等结合在了一起，成为Apple Watch Series 4的一个新功能。

　　针对此功能，Apple 的首席运营官杰夫-威廉姆斯（Jeff Williams）表示：

　　“促进用户健康的功能始终是 Apple Watch 的主要特色，有了 Apple Watch Series 4 全新摔倒检测功能，从手腕就能守护安全，经过数年来的研究以及收集来自上万名真实用户的数据，我们分析手腕活动轨迹和冲击加速度，开发基于新一代加速感应器和陀螺仪的自定义算法。摔倒可能会导致严重的后果，因此在这项功能的设计中，当 Apple Watch 检测到用户发生严重摔倒，将会自动联系紧急援助。我们的用户全天都戴着 Apple Watch，我们相信，这一有实际意义且易于使用的功能将为全球 Apple Watch 用户提供安心保护。”

　　在实际上生活中，可以想象空巢老人遇到这问题的几率有多大。意外摔倒带来的可能不仅是骨折，还可能会在心理上影响他们以后的活动，害怕自己会再次摔倒或甚至惧怕独立生活。当然，此功能的覆盖范围也可以包括摔倒几率较大的年轻人，比如我自己，在骑摩托车时候有可能会摔车。

　　苹果用他们最习惯也是最费时间的“收集数据+自建算法”的方式很认真的完成了这个生僻功能，就像我们之前写过那个转动轮椅的故事一样，充满了“苹果式”的人文关怀。

　　家里有老人的可能已经能意识到这功能的价值了。在发布会结束后，我的一位同事就已经问我新手表是不是开卖了，希望给他父亲买一块。

　　（晓光）

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文章关键词： 苹果陀螺仪感应器Apple watch

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