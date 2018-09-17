美图T9动漫限量版发布：美少女战士和HelloKitty亮相

新浪手机讯 9月17日下午消息，国产手机品牌美图手机今日揭晓了美图T9六大动漫限量版中的两款：美少女战士限量版、Hello Kitty限量版，另外还为美图T9增加了幻彩白新配色。其中美图T9美少女战士限量版售价3699元，Hello Kitty限量版与美图T9幻彩白官方零售价3499元。

美少女战士限量版

美图手机预计推出六款动漫限量版T9手机，今日官方公布了其中两款：美少女战士限量版和Hello Kitty限量版。这两款手机均以礼盒的形式发售。事实上，这已经不是美图第一次推出美少女战士和Hello Kitty限量款手机了。

这次的美图T9美少女战士限量版以“月光之梦”为主题，礼盒中包括限量版手机、第三代唯美月光自拍杆、首款月棱镜威力补光灯和月棱镜威力手机保护壳。美图T9 Hello Kitty限量版泽采用了全新的萌酷礼盒，其中包括限量版手机和璀璨星辰手机保护壳。

Hello Kitty版套装

除了礼盒中的配件，美图在忠于原著的基础上为两款限量版手机设计了主题UI、AR特效，还配有特别定制的收藏证书，可谓是用尽了心思。

美图T9美少女战士限量版采用全息幻彩外观设计，机身首次使用全息幻彩底纹搭配曲面玻璃，底部还印有金色水兵月的剪影；美图T9 Hello Kitty限量版机身则以玫红为主，上面印有金色的Hello Kitty形象和星星图案。

礼盒里的配件

配件方面，美图T9美少女战士限量版力求还原动画中的经典意象。其中，第三代月光自拍杆内置蓝牙模块，告别赘余的连接线设计，顶部的月亮可带来360°温柔白光，还原动画中的新月棒光感，自拍同时还具备补光功效。此外，月棱镜威力补光灯上以月棱镜元素为整体设计灵感，还镶入了五颗施华洛世奇水晶；月棱镜威力手机保护壳，在镜头周围配上了16颗闪水晶，背部还有粉色缎面蝴蝶结。

美图T9美少女战士限量版保护壳

除了外观上的不同，美图T9六大动漫限量版和美图T9幻彩版内置了SOS求救等实用功能，当用户在紧急情况下，可长按美图手机锁屏键即可呼出SOS报警按钮，进行短信或电话报警；连按5次锁屏键，系统还将自动发送定位短信至12110报警平台，保障安全。

配置方面，美图T9搭载高通骁龙660处理器，辅以4GB/6GB运行内存+64GB/128GB机身存储组合，内置3100毫安时容量电池，前后配备1200万像素+500万像素双摄。

美图T9幻彩白

美图T9美少女战士限量版将于9月17日11点在京东、美图官网开启预约，9月23日0点京东首发。美图T9 Hello Kitty限量版、美图T9幻彩白将于9月17日11点在京东、天猫、苏宁、美图官网等全渠道同步开启预约，9月23日0点同步开售。