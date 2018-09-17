苹果副总裁葛越：教育是苹果的DNA 明年推出新认证

葛越宣读获奖名单

新浪手机讯 9月17日上午消息，昨天由浙江大学和苹果公司联合举办的中国高校计算机大赛移动应用创新赛（以下简称移动应用创新赛）落下帷幕，苹果公司副总裁、大中华区董事总经理葛越为获奖队伍颁奖，并发表致辞。她表示教育是苹果公司的NDA，明年春天苹果将推出教育相关的新认证。

移动应用创新赛是中国高校计算机大赛（China Collegiate Computing Contest，简称 C4）五个竞赛模块中的一个，由浙江大学和苹果公司联合举办，鼓励大学生通过设计开发移动应用解决实际问题。相较去年400多支参赛队伍，今年大赛共有820支队伍报名，提交了591个有效作品。

决赛期间，葛越代表主办方之一的苹果公司发表致辞，她表示教育是苹果公司的DNA，40多年来，苹果公司始终关注教育，全力支持教育创新，努力变革教育的方式。葛越举例说，苹果推出Swift设计语言的初衷就是希望它能成为“人人都能学习”的语言。在苹果看来，编程是和听说读写一样的技能。

除此以外，葛越宣布苹果将于2019年春天在全球推出新的认证项目“App Development with Swift Certification”，根据学生在Swift语言上的运用和在开发工具的知识水平上给予认证，给他们在就业、创业带来更多探索和可能。未来，苹果公司将和教育界继续继续合作，让“人人能编程”的理念深入人心。

在最终的决赛中，主办方多位评委评从60多支队伍中评选出最具创新奖、一等奖、二等奖以及三等奖四个奖项。其中来自香港大学的团队（作品Air Guitar）、湖南工业大学的团队（作品Easy）、中山大学的团队（作品双生日记）以及浙江大学的团队（作品知交）获得了一等奖，“知交”团队获得了最具创新奖。（苏航）

以下为葛越致辞实录：

尊敬的各位领导、专家，其爱的老师、同学们，

大家好！我是葛越，很荣幸来到美丽的浙江大学，参加“中国高校计算机大赛·移动应 用创新赛”的总决赛及颁奖典礼。今天早上我参观了了浙大的校史馆，看到了浙大光辉的历史，听到了了浙大动听的校歌，并深深为浙大的“求是”与“创新”精神所感动。今天在浙大举办移动应 用创新大赛，可以说是再合适不不过的了。

在揭晓本届比赛的结果之前，请允许我感谢教育部对该项赛事的重视和认可！感谢三大教指委和全国高校计算机教育研究会对本届大赛的悉心指导；感谢浙江大学对大赛的精心筹备和推进；也感谢各位评审专家、老师和同学们对 Apple 及大赛的关注和支持。

在各位的支持下，Apple 已连续三年年举办“移动应用创新赛”。我们非常惊喜地看到本届大赛的规模和影响力和大家带来的作品，都得到了进一步提升。相比去年400支队伍参赛，今年一共有820支队伍，从内地、香港、台湾、新加坡等各个地方来参赛。经过各种角逐，共有60个作品进入决赛。

几个小时前，我去了篮球馆（比赛作品展示的地点），看到同学们精彩的展示，你们大胆创新的勇气，对社会问题的肩负和对编程语言的热情。特别是来自各地的中小学生，你们对世界的探索和热爱，让我看到了更加美丽的未来。

浙江大学的作品《知交》、中山大学的《双生日记》和上海六一小学的《智能停车》都让我非常难忘。同时，我注意到同学们开展了大量和AI相关的应用开发，比如通过人工智能进行乐曲的创作，相册的分管，还有很多同学用ARKit这样前沿的技术，真是百家争鸣，百花齐放。所以我建议现场学生朋友们为自己的求新、求变的勇气鼓个掌。

大家也知道，教育是Apple的DNA，40多年来Apple始终关注教育，全力支持教育创新，努力变革只教不学的方式。举一个和今天竞赛相关的例子，就是编程写代码，Apple于2014年推出了自己设计的编程语言Swift，我们设计Swift的初衷就是希望它能成为“人人都能学习”的编程语言。在Apple看来，人人能编程，编程是和听说读写一样的基本技能。

我们也因此创建了全面的“人人能编程”的课程，“人人能编程”的进步都离不开老师们的努力，所以在此请允许我提议在场的学生朋友们用掌声感谢我们辛勤的园丁。

而今天我也想借此机会宣布一个好消息。Apple将于2019年春天在全球推出新的认证项目，根据学生在Swift编程语言的上的运用和App工具上的知识水平给予认证，为他们带来就业创业的机会，带来更多探索，带来更多可能。

诗人叶芝曾经说过“教育不是灌满一桶水，而是点燃一把火”。一直以来，我们都相信每个人都有机会创造这些能偶改变世界的东西。教育、科技和创新就是一团火，当人们把科技、教育和创新结合起来的时候，所有人的未来都将变得更加光明。

我们将于教育界的伙伴们进一步深度合作，与社会各界协助，让“人人能编程”的理念深入人心，同时让苹果的App大赛再创新高，也为更多同学们提供事项梦想的平台。

衷心感谢教育部、教执委、浙江大学以及所有老师和同学们的投入与付出，最后祝愿大赛圆满成功，谢谢大家！