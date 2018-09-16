iPhone XS Max/XR后续通过软件更新将支持双VoLTE

9月13日凌晨，苹果在库比蒂诺发布新一代iPhone。包括iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max三款，其中iPhone XR和iPhone XS Max国行版支持双卡，这是iPhone首款支持双卡的智能手机。

关于双卡双待，苹果官网给出了详细解释。国行版iPhone XR和iPhone XS Max可在设置中选择数据和语音SIM卡，使用双卡要求使用两项移动通信服务，不支持同时使用两项CDMA移动通信服务。

官方介绍，今年稍后推出的软件更新将支持双VoLTE（仅部分运营商支持双VoLTE）。

双VoLTE突破了手机使用限制，两张手机卡都能实现4G同时驻网，让双卡手机彻底摆脱主副卡的限制。

目前iPhone XS、iPhone XS Max已在官网开启预购。尽管顶配版（512GB）iPhone XS Max售价达到了史无前例地12799元，但是新机发售依旧火爆。

截至9月15日晚上10：50，苹果官网显示iPhone XS Max发货时间已经推迟了1-2周，iPhone XS发货时间同样延迟至1-2周。