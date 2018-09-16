支持双卡双待却不能用eSIM 这对行货iPhone意味着啥

本文来自爱范儿

今年苹果为中国市场提供了两个特供版本的新 iPhone ，那就是支持双实体 SIM 卡的新 iPhone XS/XR，而其它国家和地区则是单实体 SIM 卡+ eSIM 虚拟卡的设计。

换言之，苹果专门调整了大陆行货新 iPhone 的 SIM 卡托设计，采用了单卡槽双面卡托的方案，使其可以在正反双面容纳两张 nano-SIM 卡。

而在美国、日本等地区，SIM 卡槽就和过去没什么区别了，只是另外加入了 eSIM 这种‘嵌入式 SIM 卡’的设计。它类似于一个手机内部可反复刷写的芯片，当用户想用第二号码，就往手机里写一个号，还可以直接在系统中更改运营商网络。

因为这点差别，不少用户也产生了疑问：为什么国外使用 eSIM，而国内却选择了双实体 SIM 卡的方案？

众所周知，双卡双待功能在中国手机市场是一项刚需业务，不少人习惯将一张卡用于生活，而另一张卡则用于工作，还有的则想着将通话和流量卡进行区分，或是专门拿一个号来注册各种互联网服务收验证码等，这些需求都促使了双卡双待功能的出现。

换做是 Android 手机，如今你想找一台只支持单 SIM 卡的主流产品都非常困难。

但出于对机身内部结构的考虑，以及国外市场的较小需求，苹果 iPhone 在双卡双待这件事上一直都不怎么积极。所以早几年也衍生出类似‘苹果皮’的配件，就是为了能在 iPhone 上实现双卡双待的功能。

正因为如此，今年新 iPhone 支持双卡双待，也被视为是苹果补齐了中国用户刚需的最后一块拼图。虽然来得有点晚，但苹果终究还是认识到了双卡双待在这个市场上的重要性。

在实现形式上，国行版会选择双实体 SIM 卡，还是和中国市场的大环境有一定关系的。此前有观点称，苹果在 eSIM 策略上扮演的是用户和运营商之间的牵线人，意味着监管机构或运营商就会失去一部分用户和业务的控制权，同时还有对安全问题的考虑。

作为印证，在去年，苹果就率先为中国大陆的 LTE 版 Apple Watch Series 3 加入了 eSIM 功能，可截止到现在，这项服务仅支持中国联通在国内 7 个城市使用，而中国移动和中国电信则仍然显示 2018 年推出。

当然，以 iPhone 的体量，我们起初也认为苹果可以和国内的三家运营商做一番谈判。但如今来看，苹果遇到的阻力比想象中还要大。

至于国外的情况，运营商也不见得会站在苹果这边。彭博社近日就发表评论称，新 iPhone 的 eSIM 其实是一个让运营商‘感到不舒服’的功能，由于芯片主导权在硬件设备厂手中，用户可以更方便地切换自己想要的网络，而运营商的影响力则会被削弱。

考虑到目前国内庞大的双卡双待用户基数，苹果选择 eSIM 方案也不见得是最好的做法，那意味着现有用户得重新跑一趟营业厅写号了，而双实体 SIM 卡则可以让用户无缝转移到新 iPhone 上，这可能也是苹果在中国未选择 eSIM 方案的原因之一。

事实上，中国的 Android 用户们已经多少能接触到 eSIM 服务了，使用 OPPO、vivo、一加、联想和 nubia 等国产品牌手机的朋友应该都知道，手机系统中内置的‘出境漫游’服务，其实就是借助 eSIM 技术来实现的，且基本都是由一家名叫红茶移动的科技公司提供背后的技术方案支持。

比如说，当你想去一趟港澳台或是美国日本，同时又想保留上网功能，只要直接在手机里购买合适的流量包套餐，服务器就会把当地运营商的资源信息直接通过空中传输（OTA）更新订购，实现空中入网，占领第二卡槽，而不需要再插拔更换当地的物理 SIM 卡，这一点对于那些经常出差的人来说确实非常方便。

哪怕是在无网络的环境下，红茶移动的‘无网购买’功能也允许用户先连接到当地的服务器，然后再购买流量套餐并激活使用，数个月前我就正好遇到了这一种情况。

值得一提的是，红茶移动还在部分国产手机推出了一些特定 APP 的流量套餐，比如说你是微信聊天大户，走微信的流量较多，那就可以在国外专门买一个微信定向流量包，这也是借助 eSIM 来实现的。

除了红茶移动外，前几年 Google 也在海外推出了名为‘Project Fi’的服务，同样可以在不安装物理 SIM 卡的情况下，搜索和使用到运营商服务和网络，原理都差不多，也等同于 Google 自己做上了运营商的生意。

回头再看，iPhone 加入双卡双待的支持，对于中国用户来说还是具有切实利好的。虽然 eSIM 的缺失稍有遗憾，但‘一槽装双卡’的设计对于现有用户也是十分体贴，等国内的几家运营商有了更明确的表态后，相信我们使用的就不再是‘一卡槽+eSIM’，而是完全无卡槽设计的 iPhone 了。