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三星回应内存降价传闻：需求没有大变化 价格不会少

三星回应内存降价传闻：需求没有大变化 价格不会少
2018年09月16日 08:18 新浪科技综合
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　　本文来自超能网

　　与NAND闪存价格由涨转跌不同，2018年内存芯片价格依然居高不下，不同的是今年Q1、Q2季度内存价格涨幅有所下降，涨价幅度只有5%左右，而Q3、Q4季度内存价格普遍被看跌，主要是因为市场需求不足，尤其是是智能手机旺季不旺，而最近因为英特尔14nm产能不足导致PC市场需求雪上加霜，集邦科技认为Q4季度内存及闪存价格要比预期降价更多。对于内存芯片需求不足可能导致内存降价的消息，三星主管存储芯片、代工等业务的CEO金奇男表示今年底内存需求没什么重大变化，2019年内存芯片需求还会继续强势，从侧面否认了内存芯片降价的可能。

　　韩国媒体报道称，三星电子副总裁设备解决方案部门CEO金奇男日前出席公司活动时接受了记者采访，被问到内存芯片需求下降的问题，他表示“至少今年Q4季度之前，内存芯片市场需求不会有什么重大变化。”

　　那么2019年的内存市场的强劲需求是否会结束呢？金奇男预测明年的内存市场需求依然会很强劲。三星电子今年Q2季度芯片业务运营利润达到了102亿美元，同比增长了44%。

　　在三星否认内存需求下降的同时，高盛银行及Stifel Nicolaus等投行纷纷警告内存芯片市场将会恶化到2019年，认为DRAM内存及NAND闪存内存基本面成长疲软，此举导致美光股价连续下跌，本周内股价下跌了12%。

　　为了应对内存及闪存芯片降价，之前Digitimes援引业内人士的消息称三星、SK Hynix都打算推迟产能扩容计划，三星据传暂停在了韩国华城和平泽工厂为1ynm工艺的DRAM芯片增加新的产能的计划，原本三星计划在Q3季度增加每月3万片晶圆的产能。

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