新浪手机> 新机曝光 > 正文

华为Mate 20/Pro就长这样：大屏 背面夸张

华为Mate 20/Pro就长这样：大屏 背面夸张
2018年09月16日 08:02 快科技2018
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　iPhone XS/XR新机发布后，华为高管喊出“稳了”的口号，不过，高价光环、7nm芯片的首卖包括引入双卡双待让苹果无限风光，而Mate 20还需等到10月16日才能与我们见面。

　　据Slashleaks，一批号称是Mate 20/Pro的保护壳曝光。

　　Mate 20的戴壳渲染图显示，这是一款正面采用水滴式异形屏的产品，下巴宽度感人，背面有夸张的摄像头和指纹开孔预留。同时，3.5mm耳机孔得到保留且位于顶部。

　　Mate 20 Pro没有了后指纹，这就意味着或像iPhone X/Find X那样只有3D结构光方案，或者和米8探索版一样同时加入了屏幕指纹。上下的开孔值得琢磨一番，扬声器和3.5mm似乎都被砍掉了，只留下麦克风/降噪Mic、红外发射等。

　　结合早先的曝光，Mate 20拥有一块6.3英寸、1080×2244（18.7：9）的水滴屏，内建麒麟980芯片，后置主摄模组采用方形排列，4200mAh电池，支持无线充电。

　　Mate 20 Pro则是6.25英寸、1440×3120（19.5：9）的曲面刘海屏。

早先XDA对Mate 20的渲染早先XDA对Mate 20的渲染
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有