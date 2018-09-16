华为Mate 20/Pro就长这样：大屏 背面夸张

iPhone XS/XR新机发布后，华为高管喊出“稳了”的口号，不过，高价光环、7nm芯片的首卖包括引入双卡双待让苹果无限风光，而Mate 20还需等到10月16日才能与我们见面。

据Slashleaks，一批号称是Mate 20/Pro的保护壳曝光。

Mate 20的戴壳渲染图显示，这是一款正面采用水滴式异形屏的产品，下巴宽度感人，背面有夸张的摄像头和指纹开孔预留。同时，3.5mm耳机孔得到保留且位于顶部。

Mate 20 Pro没有了后指纹，这就意味着或像iPhone X/Find X那样只有3D结构光方案，或者和米8探索版一样同时加入了屏幕指纹。上下的开孔值得琢磨一番，扬声器和3.5mm似乎都被砍掉了，只留下麦克风/降噪Mic、红外发射等。

结合早先的曝光，Mate 20拥有一块6.3英寸、1080×2244（18.7：9）的水滴屏，内建麒麟980芯片，后置主摄模组采用方形排列，4200mAh电池，支持无线充电。

Mate 20 Pro则是6.25英寸、1440×3120（19.5：9）的曲面刘海屏。