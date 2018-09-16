为何iPhone XR不同步发售 LCD屏拖后腿

iPhone XS和iPhone XS MAX已于昨天开始预售，但备受关注的廉价版手机iPhone XR却推迟到了10月19日，将近一个月的等待时间，让很多人疑惑，为什么三款新机没有同步发售。

苹果iPhone XR（全网通）

事实上，这次苹果机型发售策略安排与上一年完全相反，去年是更廉价的iPhone 8 和8 Plus发售，直到11月份iPhone X才正式开卖，据了解主要原因是OLED屏幕的供应受限。

而这次iPhone XR延迟发售同样受制于屏幕，作为一款廉价版新机，iPhone XR最大的变化是搭载LCD版本的刘海屏，屏幕供应商JDI表示iPhone XR的LCD出货量一直很低，主要问题并不是出在硬件上，而是软件，这块LCD屏牵连到很多软件，而且这是第一块搭载刘海和全面屏设计的LCD屏幕。

由于和供应商在问题上的长时间“纠缠”，苹果并没有拿到太多量。尽管苹果已经将iPhone XR投产多时，但是“质量并没有满足他们的需求”。为了让LCD的屏幕显示效果达到更好，苹果还专门进行了软件优化。

“苹果不会因为任何原因推迟iPhone XR的发售，除非该设备尚未准备足够的量出货。”Canalys高级分析师表示：“这次量产的主要瓶颈在于LCD屏幕。”

分析认为苹果也意识到iPhone手机现在开始有价格门槛了，但他们也在努力争取廉价版本的存在。苹果认为，对于普通消费者三款iPhone如果外观看起来一样漂亮，他们会选择最便宜的，而且iPhone XR要比iPhone XS屏幕更大，选择廉价的iPhone XR会更有价值。