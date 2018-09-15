联想杨元庆：为什么还要坚持做手机

据澎湃新闻报道，在美国纽约举行的联想Transform 2.0大会间隙，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆接受了媒体采访，他表示：“联想最困难的时期，打基础的阶段已经过去了，正在进入高速恢复高速增长期。”

杨元庆还称，“我觉得外界有些错误的理解，认为我们只会并购，但我觉得并购是一门大学问，对于管理的要求，可能比你自己去成长还要难。”“一方面你要把它整合进原有的机体里，而且是血管对血管的融入。我们把IBM的IT系统从IBM的机体里剥离出来然后整合进联想，花了7年时间。这次就快多了，因为不光有经验，系统也都有了。客户管理的系统、财务管理的系统、库存管理的系统，我全都有了，所以再剥下来的时候就简单多了。”杨元庆说。

关于移动业务，杨元庆表示，“很多人问，你们移动也不赚钱，怎么还坚持？这我刚才提到了，我认为移动是赚钱的，而且未来也有发展空间。但更重要的是，如果我们没有开发计算设备的平台和开发通信设备的平台的话，就很难应对未来智能物联网设备的需要，这两个方面的技术储备都很必要，而且可能移动更重要，因为尺寸更小。”杨元庆还称，“在摩托罗拉上，我觉得我们的整合是有点急的，我们觉得买来了业务就是买来了能力，买来了能力就能借用这个能力快速地增长，但实际上这个能力对于有些市场适用，有些市场它不适用。如果急急忙忙地想利用这个能力快速地去发展和增长，就有可能适得其反，所以这个我们是交了学费的。”

9月14日，联想还宣布，与混合云数据管理领衔企业NetApp达成全球战略合作伙伴关系，双方还将在中国筹建一家合资公司（联想持股51%），以满足中国市场和云生态系统的独特要求。