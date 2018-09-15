新浪手机> 新机曝光 > 正文

联想杨元庆：为什么还要坚持做手机

联想杨元庆：为什么还要坚持做手机
2018年09月15日 08:56 IT之家
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　据澎湃新闻报道，在美国纽约举行的联想Transform 2.0大会间隙，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆接受了媒体采访，他表示：“联想最困难的时期，打基础的阶段已经过去了，正在进入高速恢复高速增长期。”

　　杨元庆还称，“我觉得外界有些错误的理解，认为我们只会并购，但我觉得并购是一门大学问，对于管理的要求，可能比你自己去成长还要难。”“一方面你要把它整合进原有的机体里，而且是血管对血管的融入。我们把IBM的IT系统从IBM的机体里剥离出来然后整合进联想，花了7年时间。这次就快多了，因为不光有经验，系统也都有了。客户管理的系统、财务管理的系统、库存管理的系统，我全都有了，所以再剥下来的时候就简单多了。”杨元庆说。

　　关于移动业务，杨元庆表示，“很多人问，你们移动也不赚钱，怎么还坚持？这我刚才提到了，我认为移动是赚钱的，而且未来也有发展空间。但更重要的是，如果我们没有开发计算设备的平台和开发通信设备的平台的话，就很难应对未来智能物联网设备的需要，这两个方面的技术储备都很必要，而且可能移动更重要，因为尺寸更小。”杨元庆还称，“在摩托罗拉上，我觉得我们的整合是有点急的，我们觉得买来了业务就是买来了能力，买来了能力就能借用这个能力快速地增长，但实际上这个能力对于有些市场适用，有些市场它不适用。如果急急忙忙地想利用这个能力快速地去发展和增长，就有可能适得其反，所以这个我们是交了学费的。”

　　9月14日，联想还宣布，与混合云数据管理领衔企业NetApp达成全球战略合作伙伴关系，双方还将在中国筹建一家合资公司（联想持股51%），以满足中国市场和云生态系统的独特要求。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有