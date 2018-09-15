索尼中国：更看重高附加值的细分市场

8月16日，索尼正式发布了国行版本的“画谛”系列A9F/Z9F旗舰电视。A9F系列采用了OLED屏幕，共有55/65两个尺寸可选，售价分别为22999元和32999元；而Z9F系列则采用了LCD屏幕，65英寸的Z9F电视售价为19999元，75英寸售价为31999元。

“画谛”系列是索尼BRAVIA系列的全新产品线，其英文名称是” MASTER Series”。“Master”意味着其专门面向的人群是对画质和还原度有着非常高要求的创作者和用户。如果要成为该系列的产品，必须要经过索尼内部严格的审核。

这也是索尼为了应对市场对于OLED和大屏液晶电视强烈需求而推出的产品线。根据索尼展示的一份数据显示，2018年OLED电视的出货量比去年同期增长了180%，65英寸以上的大屏电视自2016年以来实现了200%的增长。

在索尼看来，虽然表面上中国的电视市场处于饱和阶段，但是实际上，在消费升级的推动下，用户的“换机升级”会加大对于大尺寸电视和高附加值电视的需求。而索尼要做的就是推出在画质、音质和设计方面都具有优势的产品。

高木一郎认为，中国用户目前的电视娱乐需求已经不仅仅局限于客厅，卧室和客厅已经成为两个不同的场景。“比如如果房间用的是42吋的电视，那么客厅可能用的就是55吋，大尺寸的需求会越来越明显。”

索尼认为，随着10.5代线面板的产能提升，75英寸以上的超大屏电视市场会进一步增长。特别是中国市场，索尼将中国市场列入集团在全球的Top 3之列。“中国市场具有很大的魅力。”高木一郎表示，两年前索尼已经提升中国市场的战略地位。

第一代索尼“画谛”系列电视分别包括OLED电视A9F和采用LCD屏幕的液晶电视Z9F。索尼寄希望于这两款产品能帮助索尼分别在OLED电视和液晶电视中获得更多用户的青睐。高木一郎表示，这两款产品都搭载目前索尼最新的X1旗舰版图像处理芯片，代表索尼目前在OLED和液晶产品上的最高水平。

“这也表示，索尼不会单纯追求规模，我们希望能够继续在高附加值的细分市场上获得更大的市场份额。”高木一郎告诉凤凰网科技，这是索尼一直也来的销售和业务战略，不会因为其他厂商而做出改变。因为大尺寸高附加价值的细分市场，在全球2亿台的电视机销售量中占比5%。

索尼（中国）有限公司董事长兼总裁，索尼集团高级副总裁高桥洋很认同高木一郎的看法。在他看来，互联网电视是中国市场的一个特色，但互联网电视并不代表低价。而是互联网电视首先是满足了用户对于内容的需求，在这个基础上用户才会考虑硬件品质到底如何。而索尼则恰好相反，索尼有很好的硬件基础，“那么现在我们所要做的就是补充内容的环节。”高桥洋说。

日前，中国电视厂商小米电视即宣布已经成为中国市场的渠道第一。但是在此之外，中国电视厂商包括小米、TCL和海信在内，已经把电视看成是未来智能家庭和IoT的重要入口，通过语音控制技术连接到家庭的智能设备，满足用户对于智能家庭的需求。甚至包括华为和vivo等都在筹划推出智能电视产品。

对此高木一郎表示，接入互联网，产生更多的用户价值也是索尼追求的一个方向。在内容上索尼先后与腾讯视频、华数TV等供应商达成了合作关系，还有许多合作伙伴联手开发了搭载基于Android系统的电视机。他说，“索尼目前正在争取去实现更多的功能。”

在索尼总部的参观过程中，凤凰网科技发现索尼其实已经推出了很多面向智能家庭的产品，包括人工智能机器狗、可以声控的智能灯、可触控的智能投影仪、索尼智能音箱等，但是这些基于Google Assistant的产品很大一部分并没有进入中国市场。