OPPO官方宣布 明确OPPO将第一批推出5G手机

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9月13日至15日，第十届天翼智能生态博览会在广州举行，OPPO助理副总裁、中国大陆市场营销负责人沈义人先生出席并发表了OPPO对5G的新观点。

此次博览会中5G成为了绝对主题，中国电信董事长杨杰发表《拥抱智能新时代，共创5G新生态》的主题演讲，而中国电信也在博览会中正式启动了“Hello 5G”的行动计划。此外，中国电信还计划在“第十届天翼智能生态产业高峰论坛”上正式对外公布5G推进计划，在5G标准研究、5G关键技术自主创新、5G产业整合和基于5G技术的“生态圈”建设等方面进行整体部署。

而在不久之前，OPPO正式宣布他们已经成功实现了基于可商用手机打通5G信令以及数据链路，在即将到来的5G商用手机的推出上，OPPO显然是走在了前头。

对于此前OPPO正式用基于商用终端打通5G信令以及数据链路，沈义人表示，OPPO的5G产品状态已蓄势待发，并很有可能会在欧洲率先发布正式商用的产品，目前看来应该会是第一批并且争取是首家发布真正商用的产品。对于实际的产品，他表示，目前OPPO对于5G终端的理解是不止有手机，“有可能我们也会有一些不止于手机的产品在5G时代推出”。而作为5G时代的先行者，OPPO在技术积累方面也是相当深厚，沈义人表示：“OPPO在标准制定的组织和研发过程当中，也扮演着很关键的角色，我们提交的论文有1500多篇。OPPO其实是5G标准和相关技术规范制定的核心厂商。”

从各大运营商的布局以及此次沈义人的发言中可以看出，虽然现在5G技术尚未最终落地但各家正积极布局，我们最快就可以在明年见到首批可以商用的5G手机推出市场，而首款手机很有可能是由OPPO推出。

为了搭上5G时代的头班车，OPPO很早就已经进行5G研发，并于2015年初成立5G通信标准团队，并且在5G标准的制定过程中，OPPO在3GPP提交的文稿数量排在全球终端公司的前列。OPPO还在今年的4月4日正式成立了OPPO研究院，并加强与全球高校的合作，在5G通信、AI人工智能等前沿科技方面进行深度的研究。

相信对于我们消费者来说，最重要的关注点应该是5G将会给我们带来什么新功能，或者说对于我们的手机使用，日常生活会有什么影响。其实5G和此前3G升级到4G一样，除了带来显而易见的更快上网速度以外，极高的速率，极大的容量，极低的时延是5G网络的特点，相较于4G网络，5G能够更宽泛应用于自动驾驶、物联网以及超高清视频当中。

而针对于5G的使用，OPPO也早在今年的5月就宣布，正式实现了全球首个采用3D机构光技术的5G视频通话。简单来说，就是通过3D结构光捕捉三维人像的信息，并通过更高速率的5G网络进行传播，最终在对方手机上实现三维人像的还原，在未来，这项技术将带来更加逼真的视频通话效果。当然对于VR、AR以及云游戏等需要大量数据传输的技术来说，在5G网络的加持下都能够带来更进一步的体验。

在各大电信运营商已经开始布局5G的同时，作为先行者的OPPO也已经与多家运营商展开了长期且深度的合作。今年2月OPPO宣布成为中国移动“5G终端先行者计划”成员；与中国电信、中国联通合作申请2018国家科技重大专项“5G产品研发规模试验”项目，为未来参与运营商的5G规模试验打下基础；也已成为中国电信首批邀请的智能终端厂商，深度参与到中国电信的5G技术研发计划当中，为5G技术的商用做出了相当重要的贡献。

对于即将到来的5G网络的商用，OPPO显然是先行了一大步，而OPPO也很有可能将会成为第一批推出5G手机的厂商，带来真正颠覆性的智能手机使用体验。