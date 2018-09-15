小米8青春版真机曝光 多彩机身1999？

作为国产大厂的小米，在手机领域的发展和成就可以用奇迹来形容。作为国货代表，小米手机从诞生之日起就为中国手机市场做出了杰出的贡献。无论是1999石破天惊的售价，还是后期各种黑科技的加持，小米手机绝对算得上是国民手机。而近日小米又放出了邀请函，表示将于9月19日在成都举办新品发布会，正式发布小米8青春版。

近日这款小米8青春版终于正式现身在了工信部网站上，而且貌似还是红色版本。外观方面，小米8青春版依旧是方中带圆，背部双摄变成了横排排列，搭载了后置指纹识别。根据工信部的消息，小米8采用了一块6.26英寸2280×1080显示屏，双面玻璃材质。

配置方面，据悉小米8青春版搭载了骁龙710处理器，10nm工艺打造，采用八核心设计，CPU主频为2.2GHz、拥有4/6/8GB内存+32/64/128GB存储。拍照方面采用的是前置1200万像素摄像头，电池容量为3250mAh。

从小米目前放出的信息来看，小米8青春版在颜色方面将会非常的Colorful。单单是工信部放出的信息就表示小米8青春版将拥有暮光金镜面渐变色，黑色、玫瑰金、灰色、银色、绿色等多款配色。至于售价方面，有消息称将会致敬小米第一款手机的价格，1999元。