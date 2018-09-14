苹果三款新iPhone内存确定：最高4GB
2018年09月14日08:18 快科技2018 收藏本文
不少用户对新一代iPhone的内存十分关心，这次苹果到底会不会升级呢？从已经出炉的CeekBench跑分来看，苹果确实这样了做。
目前，iPhone XR、iPhone XS以及iPhone XS Max的GeekBench跑分都已经相继出炉，大家关心的内置配置也都有了定论，而三款新机对应的型号分别是N841AP、D321AP和D331pAP。
可以确定的是，iPhone XS/XS Max都是4GB内存，而iPhone XR是3GB内存。
在实际跑分上，三款新机都搭载了A12处理器，其中iPhone XS、XS Max单核都在4500+以上，而多核也是轻松破万，不过iPhone XR多核跑分则是意外的没有过万，但即便这样今年A12处理器的性能，还是会甩骁龙855、麒麟980好远的。
对于真正想买新iPhone的用户来说，可能完全不会在意，直接买买买就是了。
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文章关键词： iPhone XRiPhone XS运存详细参数4GB
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