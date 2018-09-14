苹果AirPods 2视频亮相 疑似能语音对话

今年的苹果发布会已经完结了，然而很多悬念并没有就此打住。比如去年秋季发布会公布以后，至今却仍未见到的AirPower无限充电板的身影，同样没有如期而至的还有传闻中的AirPods 2。

不过，你可曾注意到发布会开始时苹果蹭碟中谍热度的预热小短片？在里面我似乎看到了AirPods 2的影子。

这一刻我仿佛看到了AirPods 2

重要的片段发生在视频的2分13秒，女主角直接脱口而出，“嘿，Siri，去史蒂夫·乔布斯剧院的最快方式是什么？”同时，女主的双手一直牢牢抓住手提箱，并没有用手去接触她所佩戴的AirPods。当然，不排除她口袋里可能装有任何的电话以激活Siri，但这个细节让更多的人都相信，如此一直在线的免提Siri功能将会成为下一代AirPods的新功能之一。

当然，苹果方面对于这件事并没有发表置评，但笔者认为这样的更新是可能的，或许这将是明年苹果春季新品发布会的重头戏！当然还有莫名其妙失踪的AirPower。