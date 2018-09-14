新浪手机> 新机曝光 > 正文

需求缺乏 Moto Z侧滑全键盘模块遭到取消

需求缺乏 Moto Z侧滑全键盘模块遭到取消
2018年09月14日 07:29 IT之家
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　2017年，一款QWERTY全键盘Moto Mod在Indiegogo上线众筹。这款模块也在今年年初的CES展会上亮相，预计会在今年内量产。不过遗憾的是，这一项目已经走到了尽头。

　　据XDA消息，推出这款键盘模块的Livermorium公司表示，它存在的问题之一便是第三方零售商缺乏需求。Moto Z手机的市场份额不高，因此该模块的潜在买家数量不多。此外，Indiegogo除了通过众筹所获的资金外，也没有了其他的资金来源，该公司也因此难以做广告。

　　这家公司遇到的另一个问题是，他们最初只能生产3000台模块，但是一个主要的组件来源厂商却要求其承担14000件。此外，模块的重量和厚度也存在一定的问题，而该公司在布局上的任何变化都需要经过摩托罗拉批准。

　　这款模块身上隐藏着诺基亚N97和摩托罗拉Droid 4手机的身影。在Moto Z背面加上了该模块后，手机可以实现侧滑、平滑等操作，让其带上了一种历史感。

　　不过对这种经典设计手机还抱有期待的用户也不要灰心。IT之家了解到，Livermorium团队正在打造一款代号为“Q-device”的高端手机，内置滑动QWERTY全键盘。该机将比所有Moto Z系列手机更轻薄，预计将在下个季度上市销售。

Moto Z模块取消
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有