需求缺乏 Moto Z侧滑全键盘模块遭到取消

2017年，一款QWERTY全键盘Moto Mod在Indiegogo上线众筹。这款模块也在今年年初的CES展会上亮相，预计会在今年内量产。不过遗憾的是，这一项目已经走到了尽头。

据XDA消息，推出这款键盘模块的Livermorium公司表示，它存在的问题之一便是第三方零售商缺乏需求。Moto Z手机的市场份额不高，因此该模块的潜在买家数量不多。此外，Indiegogo除了通过众筹所获的资金外，也没有了其他的资金来源，该公司也因此难以做广告。

这家公司遇到的另一个问题是，他们最初只能生产3000台模块，但是一个主要的组件来源厂商却要求其承担14000件。此外，模块的重量和厚度也存在一定的问题，而该公司在布局上的任何变化都需要经过摩托罗拉批准。

这款模块身上隐藏着诺基亚N97和摩托罗拉Droid 4手机的身影。在Moto Z背面加上了该模块后，手机可以实现侧滑、平滑等操作，让其带上了一种历史感。

不过对这种经典设计手机还抱有期待的用户也不要灰心。IT之家了解到，Livermorium团队正在打造一款代号为“Q-device”的高端手机，内置滑动QWERTY全键盘。该机将比所有Moto Z系列手机更轻薄，预计将在下个季度上市销售。