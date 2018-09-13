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天猫宣布针对iPhone Xs等新机推“保值回购”计划

天猫宣布针对iPhone Xs等新机推“保值回购”计划
2018年09月13日 09:28 IT之家
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　　IT之家9月13日消息 就在iPhone发布秋季新品当天，天猫宣布在9月14日正式上线手机6折“保值回购”计划。

　　凡在天猫平台购买带有“保值回购”标识的iPhone新机，使用满一年后，若未出现损坏、维修且外观完好的情况下，天猫指定回收商可以以6折的价格现金回购。

　　以一台售价1万元的iPhone Xs为例，使用一年后可以再以6000元回收，实际使用苹果新机一年用了4000元，平均每月三百元左右。

　　今天凌晨，苹果已经正式发布了备受瞩目的iPhone XS、XR和XS Max三款新iPhone产品，设计上沿用了iPhone X的设计，硬件上则迎来了全新升级。最受国内消费者关注的莫过于支持双卡双待。国行版本iPhone XS仅支持单卡，其他地区版本支持单实体SIM+eSIM；iPhone XS Max和iPhone XR支持双实体SIM卡。网络制式方面，三款手机的全球版本均支持CDMA网络。

　　今年三款新iPhone都升级到了A12仿生处理器。苹果表示这是业界首款7nm芯片，包含六核CPU（2个性能核心+4个效率核心）、四核GPU以及升级的神经引擎，将拥有更加强大的信息处理能力、AR表现和AI表现。

　　价格方面，三款新iPhone也随着上面的升级迎来了升级，具体售价如下：

　　iPhone XS：8699/10099/11899元，分别对应64GB、256GB（XR为128GB）和512GB；

　　iPhone XS Max：9599/10999/12799元；

　　iPhone XR：6499/6999/7899元。

　　9月14日下午3点，iPhone Xs/ Xs Max将在天猫首发预售。

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