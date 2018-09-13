苹果上线新配件：保护套、表带之外还有新耳机

新浪数码讯 9月13日上午消息，今日凌晨苹果举办秋季发布会正式推出三款新iPhone，以及一款Apple Watch Series 4，会后苹果官网上架新系列保护套。

苹果官网上架新配色保护套

现在苹果中国官方网站将iPhone X系列保护套下架，取而代之的是iPhone XS以及iPhone XS Max保护套。其中，绛牡丹色、海角蓝色、松林绿色是全新皮革保护套配色；杏桃色、薰衣草灰色、是全新硅胶保护壳配色。需要注意的是，皮革保护套此次售价为399元比上代略有下降。

新增金色米兰尼斯表带

Apple Watch表带也上线了几款新配色，比如米兰尼斯材质加入了金色、现代风扣式表带加入绛牡丹色、松林绿色、运动表带有杏桃色、薰衣草灰色。当然，这次的爱马仕表带也在单独售卖的行列，售价2899元起。

目前，这些保护套和表带暂未开售。

urBeats3耳机

另外，在苹果官方耳机配件中，urBeats3也有了更多糖果色，售价499元将于金秋推出。（瑞豪）