十年间 iPhone是如何从几千元卖到过万的

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十年前，当乔布斯站在台上，看着面前这部被称作“iPhone”的手机，尽管因为BUG太多，工程师还得在界面上做些小手脚，但此刻的乔布斯，依旧相信“iPhone会重新定义手机”，并且说出iPhone领先其它手机5年的豪言。十年光阴也如白驹之过隙，只在忽然之间。iPhone也确实做到了曾经乔布斯的承诺，引领且改变着智能手机的发展。时至今日，iPhone在全球的累计销量已经突破10亿部，从最初几千元的售价一路迈到了万元大关。今天，我们就一起来回顾一下，这十年，iPhone的故事。

初代iPhone：Apple reinvents the phone（苹果重新定义手机）

价格：4GB版本499美元；8GB版本599美元；

发布时间：2007年1月9日

十年前，小编还没上大学，对苹果也不甚了解。十年前，手机市场上还是诺基亚N系列称王、Andriod系统还在紧锣密鼓的做着改良和开发。就在这一年，乔布斯把电容屏带到了iPhone身上，并且支持多点触控。人们可以用双指捏合的操作，对屏幕上的内容进行缩放。在今天看来在普通不过的操作，当年也不仅让人惊呼：还有这种操作？当然，无论是电容屏还是多点触控，都并非苹果的原创。但苹果就是有本事把现有的技术整合在手机上，并且给你一个完美的体验。这也是苹果至今都在沿用的套路，全世界都知道，但就是没人比他做的更好。

iPhone3G：the one you’ve been waiting for（你一直等待的iPhone）

价格：16GB版本299美元，8GB版199美元；

发布时间：2008年06月10日

尽管iPhone初代看起来很美好，但也就是看起来而已。在已经非常成熟的塞班面前，初代iPhone不仅没有多任务操作，甚至最基本的粘贴复制、更换壁纸、铃声等功能都无法实现，在本地化的使用上基本为零。最关键的是彼时的iOS还不支持第三方应用，这对于一款智能手机，则是致命的一点。于是在iPhone3G上，苹果又带来了App store。毫无疑问，App store对于苹果的重要性不次于之后任何功能的开发。看看国内的安卓系统由于没有统一的应用市场，导致手机应用开发的混乱，以及对使用体验上糟糕的影响，就知道App store之于iOS有多重要。说起iPhone，你可能不知道又升级了哪些新功能、加入了哪些新技术，但相信所有用户都会想到，iPhone高质量的应用以及流畅的体验，这些都离不开苹果对App store严格的把控。

iPhone3GS：The fastest， most powerful iPhone yet！（目前为止最快最强大的iPhone）

价格：16GB版本599美元；32GB 版本699美元

发布时间：2009年6月8日

相比之下，iPhone3GS最大的不同就在于几乎是iPhone3G的全面升级版：增加了对3G（WCDMA）的支持、升级摄像头至300万像素，以及CPU和内存等硬件方面的提升。尽管经历了两年时间，在iPhone3GS上，并没有像上两代那样“开天辟地”般革命性的进步，但名称中的“S”代表的Speed，则开始了iPhone一年小升级，两年大升级的序幕。并且，作为中国首款引进的苹果手机，在彼时国内诺基亚逐渐失势、安卓开始抬头的背景中，开始让一些果粉之外的普通用户逐渐认识到一款新产品。而相比上两代产品，在小编眼里，iPhone3GS算是第一部真正意义上能用的手机。

iPhone4：This changes everything。 Again（再一次，改变一切）

价格：国行版4999元起；

发布时间：2010年6月8日

终于，在三年之后，iPhone真正做到了改变一切。那块3.5英寸960*640分辨率的屏幕，让之后多少厂商在宣传时无论是所谓的“视网膜屏幕”还是IPS屏幕，只要满足一个就津津乐道的大肆宣传。而首次在手机中加入的三轴陀螺仪搭配那些专门设计的应用，给当时刚来北京上学的小编以及身边的小伙伴打开一道新的大门：手机还能这样玩？除此之外，iPhone4强大的拍照功能在当时简直就是BUG一般的存在（也有屏幕加成），还有A4处理器搭配iOS4设计出的各种精致的图标和过度动画。在小编心里，iPhone4可以算是截至目前最具传奇性的智能手机，也就是从那时，开启了iPhone=身份的现象。想知道当时iPhone4有多火么，摸摸自己的肾，懂了吧。

iPhone4S：the most amazing yet（迄今为止最惊人的iPhone）

价格：国行版4988元；

发布时间：2011年10月04日

尽管iPhone4火的一塌糊涂，但其“天线门”的问题依旧为这款产品蒙上了一层阴影。而当苹果开启隔代升级的策略时，iPhone4S则成了iPhone4的完美版。除了手机上的升级之外，与iPhone4S一同而来的，还有Siri，尽管直到目前，小编也很少看到真正有人在认真的使用Siri，最多就是“嘿Siri，明天早晨8点叫我起床”或者是“嘿Siri，打电话给XXX”。但谁能保证有一天，语音助手+AI的组合不会真正迎来自己的春天。而在iPhone4S发布后的一天，乔布斯的去世，也标志着一个时代的终结。或许那一刻，上帝也想要一部iPhone。

iPhone5： This time，everything is possible（这一次，一切皆有可能）

价格：国行版5399元

发布时间：2012年9月13日

首先让我们吐槽一下iPhone5的Slogan，难道库克这是受了某东方运动品牌的灵感，还是迷上了某德国运动品牌的思路。这句话东西方两大运动品牌正着说、反着说了几十年，怎么一个美国科技公司就用上了呢？

开个玩笑，过了钟摆年，iPhone5的改变确实是巨大的。无论是采用新的Lightning接口还是Nano-SIM卡，都对后来其它的手机产生了深远的印象。（回忆下，距离上一次换手机时还需要换SIM卡，已经多久了？）不过在怎么样，也都不如直接增加屏幕尺寸对消费者来的冲击力更强。此时的iPhone已经成了智能手机绝对的霸主，人们对于iPhone额外带来的价值已经超过使用价值，因此甚至有玩笑称：苹果都不需要做别的，哪怕换个外观都有大批的果粉买。而iPhone5增加的屏幕尺寸、全新的金属机身则给了用户足够的换机理由。只不过，与前辈iPhone4一样，新机身带来了新麻烦，掉漆的问题多少显得有些尴尬，毕竟苹果已经成了智能机的标杆。

iPhone5S：Forward thinking（超前 空前）

价格：iPhone 5s国行版5288元起；

发布时间：2013年9月10日

作为一款名称带“S”的产品，iPhone5S相比于之前那几位，可强了太多。撇开传统的硬件升级，就iPhone5S上的指纹识别一项，就足够奠定了这款产品的历史地位。与之前一样，指纹识别并非苹果发明的技术，甚至在手机上使用指纹识别这一技术苹果也并非首次，但如前文所述：苹果就是有本事把现有的技术整合在手机上，并且给你一个完美的体验。在此之前，手机指纹识别都需要开出一个固定区域放置指纹模组，要么是采用旧式的滑擦式，要么就是没什么实际功能，因此除了几款吃螃蟹的产品之外，手机指纹识别一直是许多厂商想，却做不到的事情。而在iPhone5S上，苹果解决了这些全部问题。创新性的将指纹识别模组与传统的Home键相结合，不需要考虑手姿，还能代替手机密码，成为手机最重要的功能之一。可以说，尽管不是苹果发明的，但指纹识别却是从此逐渐在智能手机上推广，直到如今的千元机，都拥有非常良好的体验。仅此一项，iPhone5S就有资格被称为一代经典。更别说打这流行起的“土豪金”配色，扁平化iOS7的正式应用，对至今的智能手机从外到内的设计，都有深刻的影响。

iPhone6/Plus：Bigger than bigger（岂止于大）

价格：iPhone 6国行版5288元起；iPhone 6Plus国行版6088元起；

发布时间：2014年9月10日

iPhone6可以说是iPhone系列中变化最大的一款（当然我说的只是外观）：从4.0英寸直接增加到4.7和5.5英寸，并且命名为Plus（就连名字都能影响之后一众品牌）。而除此之外，能给人留下印象的，也就剩下凸起的摄像头和被戏称为“白带”的纳米注塑天线带。没有太多的创新，就靠着尺寸的变化，iPhone6在开售后3天居然卖出去一千万部。除了苹果，也真的是没谁了。

iPhone6S/Plus：The only thing that‘s changed is everything（唯一的不同是处处不同）

价格：国行版5288元起；iPhone 6s Plus国行版6088元；

发布时间：2015年9月10日

又到了带“S”的这一代，尽管没有上一任iPhone5S那么耀眼，但在iPhone6S还是带来了全新的交互方式3D Touch以及衍生出来的Live photo。一直以来，人们对于屏幕的操作都停留在点按、长按和滑动，而3D Touch则在平面上增加了向下的操控，在屏幕下增加了一层电容式压力传感器以及Taptic Engine。如同iPhone4上的三轴陀螺仪一样，3D Touch算是首次将触觉引入智能手机交互体验，而触摸，则是我们对于手机交互最直接的操作方式。因此小编丝毫不怀疑，尽管当下看起来反应一般，但在未来3D Touch一定会在某个时间再次改变我们与手机的交互逻辑。

iPhone7/Plus：this is 7（7在此）

价格：iPhone 7国行版5388元起；iPhone 7Plus国行版6388元；

发布时间：2016年9月8日

iPhone7系列的Slogan或许是iPhone系列目前为止最让人捉摸不透的一句标语，一句短短的：this is 7。难道苹果也觉得iPhone7本身就像这句Slogan一样，实在没什么可说的？双摄是安卓机玩了一年的、取消3.5mm耳机接口，倒是成全了airpods，就产品本身来说，无论是立体式扬声器、防水溅机身、固态Home键以及A10 Fusion，还比不上一个亮黑色来的更直接。不过对于手机业界，iPhone7还是带来了新东西：在坚持了多年的sRGB色域之后，苹果终于将苹果升级成了支持DCI-P3广色域。而随后，我们也看到最近的一些国产旗舰都逐渐用上了支持DCI-P3的广色域显示。

iPhone8：美在智慧

价格：iPhone8国行版5888元起；iPhone8 Plus国行版6688元起；

发布时间：2017年9月13日

作为iPhone史上最没有存在感的产品，iPhone8系列完全被iPhoneX遮住了光芒。还是经典的外观，还是时下最强的性能，iPhone8系列就像一道分界线，对这十年间的iPhone做一个总结。而与此同时，iPhoneX，则开启了下一个十年的未来之门。无论乔布斯时代的iPhone再多经典，深入人心，乔布斯的时代，结束了……

iPhoneX：Hello，未来

价格：iPhoneX国行版8388元

发布时间：2017年9月13日

上一次iPhone以“Future”作为主题，还是iPhone初代的时候，以“此前的30年只是开始，欢迎来到2007”为邀请函，代表了乔布斯对智能手机的革命。十年后，再一次以“One more thing”亮相的iPhoneX，被称为“史上最大改变”的iPhone。至此，搭上库克烙印的iPhone，拉开序幕。

iPhoneXs/iPhoneXs Max：大屏幕上见

价格：8699元起/9599元起（512GB版本售价12799元，史上最贵iPhone）

iPhoneXR：哪一面都是亮点

价格：6499元起

发布时间：2018年9月13日

额，刚刚看完今年苹果的发布会，突然有种无语凝噎的感觉。这还是我们印象里的那个苹果吗？尽管今年是带“S”的小年，我们也都心知肚明地坐等常规升级，可当菲尔席勒说出那句：iPhone Xs续航相比iPhoneX提升30分钟时，我竟然懵了一下。纳尼？而在iPhone Xr介绍中，介绍系统时又重新拿出去年的PPT又重新播放一遍时，突然有种心灰意冷的感觉。这就是每年让人翘首以盼的科技春晚。

产品方面，除了常规的升级之外，最大的特点就是加入了果粉呼唤多年的双卡双待，并且为中国大陆提供了实体卡的特供版本。只是这价格，除了两款入门配置外，其它四款售价均超过一万，其中顶配版的iPhoneXs Max 512GB版本售价为12799，为史上最贵iPhone。而所谓“廉价版”的iPhone，价格也卖到了6499元。果然，在开启一个时代后，提升的不仅是产品，价格也水涨船高。