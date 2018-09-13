iPhone XR国行售价6499元起 Xs Max最高12799元

新浪科技讯 北京时间9月13日凌晨消息，苹果2018秋季发布会今日凌晨举行，苹果发布了新一代iPhone Xs系列和廉价版iPhone XR。

iPhone XR提供黑、白、金、黄、蓝、红六种颜色。屏幕采用6.1英寸Liquid Retina LCD屏幕。提供64G、128G和256G三种内存版本，售价749美元起（国行版售价6499元起），10月26日开售；

iPhone Xs提供64G、256G和512G三种内存版本，售价999美元起（国行版售价分别为8699元、10099元和11899元）；iPhone Xs Max同样提供64G、256G和512G三种内存版本，售价1099美元起（国行版售价分别为9599元、10999元和12799元），9月21日开售。

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