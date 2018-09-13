iPhone首次实现双卡双待 中国用户可装两张SIM卡

新浪科技讯 北京时间9月13日凌晨消息，苹果2018秋季发布会今日凌晨举行，苹果发布了新一代iPhone Xs。

值得注意的是，iPhone首次实现双卡双待。其中中国市场是双SIM卡，全球市场则为一个SIM卡一个eSIM卡。

这是苹果第一次为一个国家改变硬件。

双卡双待在中国市场是一个比较广泛的需求，目前大多数安卓手机基本具备这一功能。此前早就有声音呼吁苹果针对中国市场推出双卡双待功能，此次发布会前也有猜测苹果将推出这一功能，而最终传闻成真。

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