苹果新款Apple Watch：可测心电图 国行售价3199元起

新浪科技讯 北京时间9月13日凌晨消息，苹果2018秋季发布会今日凌晨举行，苹果发布了新一代Apple Watch Series 4。

Apole Watch 4

Apple Watch Series 4采用更大的屏幕，拥有两个尺寸，分别比之前大了35%和32%。同时重新设计了表盘，表盘可以定制，比如添加照片。同时，更大的屏幕可以显示更多信息，比如登机信息等，还可以设置动态屏保。

同时Apple Watch Series 4的处理器进一步升级。扬声器音量比之前大了15%，麦克风从后端移到侧端，通话体验更好。

Apple Watch Series 4还增加了更多安全和健康功能。比如SOS救护功能；而在心率监测方面，提供低心率提醒，甚至可以显示心电图。Apple Watch Series 4宣称可以实现18小时续航，提供三种颜色。

价格方面，Apple Watch Series 4国行价格，GPS 版 40mm 和 44mm起售价 3199/3499，蜂窝版起售价 3999/4299，不锈钢两个版本分别是 5499/5899。普通版美国售价399美元起，LTE版499美元。

又是一年苹果秋季发布会，今年也是iPhone正式踏入下个十年，又会有哪些特点呢？@新浪科技 @苹果汇 正在以全程中文直播的方式为你解读本次发布会，直播抽奖还有机会免费得新iPhone。

当然，新浪科技前方记者@郭晓光 会后第一时间还将带来现场体验，@新浪众测 还有免费体验新iPhone的机会，总之我们会用各种新鲜资讯满足你的味蕾，还等什么9月13日凌晨0点15分我们不见不散！

买iPhone，首选苏宁，国内最大的苹果零售商，可享分期免息、旧机置换多重优惠！

电脑端点我观看全程直播

移动端点我观看全程直播

点我申请新款iPhone免费试用