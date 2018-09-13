苹果iPhone XS与iPhone X全面对比

IT之家9月13日消息 今天，苹果正式发布了iPhone XS、XS Max和XR三款新机以及Apple Watch Series 4智能手表。相比iPhone X，iPhone XS又有那些提升呢，让我们一起来看看它们的对比吧。

相比于上一代iPhone X，iPhone XS依旧延续了iPhone X的大部分设计语言，在手机的整体外观上并没有较大的变化。不过相比于iPhone X，苹果此次的升级主要是针对核心部件的升级，CPU采用全新的A12仿生传感器，在容量和配色上又多了新的选择。

其实在今年春天，iPhone X就已经停止生产由屯转销，市面上现存的iPhone X产品全都是存货。目前，iPhone XS的出现让iPhone X主动让路，苹果也已经在官网上停止iPhone X的销售。

iPhone X在销售初期售价为8388元和9688元，现阶段各大商城的存货显示，目前iPhone X价格已经跌破7000元，基本上在6000元上下徘徊。而iPhone XS售价较iPhone X销售初期价格普遍上浮。

目前，新款iPhone售价已经全部出炉，iPhone XS售价分别为8699/10099/11899元，分别对应64GB、256GB（XR为128GB）和512GB；iPhone XS Max售价分别为9599/10999/12799元；iPhone XR售价分别为6499/6999/7899元。

9月14日下午3点，iPhone Xs/ Xs Max将在天猫首发预售。