新浪手机> 新机曝光> 苹果2018年秋季新品发布会专题 > 正文

苹果iPhone XS与iPhone X全面对比

苹果iPhone XS与iPhone X全面对比
2018年09月13日 10:34 IT之家
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　IT之家9月13日消息 今天，苹果正式发布了iPhone XS、XS Max和XR三款新机以及Apple Watch Series 4智能手表。相比iPhone X，iPhone XS又有那些提升呢，让我们一起来看看它们的对比吧。

　　相比于上一代iPhone X，iPhone XS依旧延续了iPhone X的大部分设计语言，在手机的整体外观上并没有较大的变化。不过相比于iPhone X，苹果此次的升级主要是针对核心部件的升级，CPU采用全新的A12仿生传感器，在容量和配色上又多了新的选择。

　　其实在今年春天，iPhone X就已经停止生产由屯转销，市面上现存的iPhone X产品全都是存货。目前，iPhone XS的出现让iPhone X主动让路，苹果也已经在官网上停止iPhone X的销售。

　　iPhone X在销售初期售价为8388元和9688元，现阶段各大商城的存货显示，目前iPhone X价格已经跌破7000元，基本上在6000元上下徘徊。而iPhone XS售价较iPhone X销售初期价格普遍上浮。

　　目前，新款iPhone售价已经全部出炉，iPhone XS售价分别为8699/10099/11899元，分别对应64GB、256GB（XR为128GB）和512GB；iPhone XS Max售价分别为9599/10999/12799元；iPhone XR售价分别为6499/6999/7899元。

　　9月14日下午3点，iPhone Xs/ Xs Max将在天猫首发预售。

苹果外观售价
我要反馈
相关专题： 苹果2018年秋季新品发布会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有