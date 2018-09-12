超频版845处理器加多种外设 华硕ROG游戏手机发布

新浪手机讯 9月12日下午消息，主打电竞市场的华硕ROG玩家国度在北京凯迪拉克中心召开了一场发布会，主题为“竞力释放”。这次发布会发布了包括ROG游戏手机在内的一系列电竞产品。

ROG游戏手机和一整套配件

说到游戏手机，相信大家一定不会陌生。小米和努比亚分别在4月发布了黑鲨游戏手机和红魔电竞游戏手机，素来有“信仰”加成的玩家国度也不甘寂寞，在中国大陆发布了旗下第一款游戏手机。

发布会前夕，京东商城通讯事业部总裁陈婷与华硕电脑中国业务总部董事长石文宏签订了战略合作协议，ROG授权京东作为ROG手机中国大陆唯一的官方授权线上销售渠道。京东将为ROG游戏手机在渠道、营销、售后服务等方面组建专门团队。石文宏表示：“此次与京东战略合作的签署是引领游戏手机行业发展的重要一步，随着ROG专业电竞游戏手机的面世，游戏手机生态圈将会走向专业化，移动电竞时代的未来大有可期。”

来看产品，ROG游戏手机正面为一块6英寸18：9康宁大猩猩玻璃AMOLED屏幕，分辨率2160x1080，并支持支持HDR内容显示。值得注意的是，这块屏幕的刷新率达到了90Hz。高刷新率到来的最直观的感受就是在显示动态画面的时候，会更加流畅。同时，屏幕还支持1ms的响应，在进行例如刺激战场这类FPS游戏的时候，屏幕的高刷新率和快速响应能让用户更快识别敌人方位作出响应的操作。

手机背部呈现出一种梯形的造型，中间高两边低，采用3D热弯玻璃，在中部靠上位置，有ROG的logo，并在边缘还用上了RGB灯条，支持静态长亮、动态呼吸以及颜色循环的效果。在后置双摄像头附近的平行四边行区域，是指纹识别模块。logo右侧，是两个平行四边形金属网格，只有装饰作用。同时，ROG游戏手机把扬声器放在了放在了手机的前面，这样就可以解决在用户玩游戏的时候，手掌覆盖扬声器导致声音传达不出来的问题。

超频版骁龙845处理器

核心配置上，官方称ROG游戏手机搭载高通官方超频的骁龙845处理器，主频可以达到2.96GHz，高于普通版本的2.8GHz。显示芯片为GPU Adreno 630，经过游戏优化。有8GB+128GB和8GB+512GB两种规格可选，WIFI方面，搭载802.11ad天线，并配备USB3.1，支持DP1.4 4K输出。后置1200万像素+2000万像数摄像头，支持人像、美颜等多种模式，前置2000万像素摄像头。除此以外，黑鲨游戏手机还配备4000毫安时容量电池，支持30W快充。

搭配冷凝散热技术以及定制散热风扇

ROG游戏手机内部采用了大面积铜片加“水冷”——3D Vaper Chamber冷凝技术，其散热原理是运用了真空液态均温板这种材料作为依托，可以把机身内部，特别是处理器附近的温度传递出来，扩散到整个手机。

外置风冷设备

除了机身内部的散热技术之外，ROG游戏手机还推出了AeroActive外接风扇，这款硬件产品可以通过软件调节风扇的转动速率，加强了手机的散热效果。

搭配双屏外设 加强电竞属性

ROG还为游戏手机推出了可选配的TwinView Dock（双屏扩展盒），能够实现本机屏幕与新增屏幕联动。并额外配置了一块6000毫安时的电池，把手机装配在这个扩展盒上，有一种3DS的感觉。

双屏扩展盒

当手机进入游戏模式，机身自带的屏幕正常操作显示游戏画面，新增的屏幕会连接上如聊天窗口等的副屏内容，实现语音对话，加强团队配合。ROG游戏手机还有一个外设配件，就是桌上型游戏基座（Mobile Desktop Dock），将手机横屏插在底座上，就可以连接上显示器，并实现用鼠标键盘操作游戏。

游戏模式搭配触控传感器

ROG游戏手机自带游戏模式——X Mode，开启该模式后，可以释放后台性能屏蔽外界通知，优化手机的内存配置。在机身侧面配备了超声波AirTrigger触控传感器，相当于两个可以自定义功能的虚拟按键，方便游戏控制，同时手机还将主机手柄中的振动反馈应用到手机中，游戏过程中可通过振动提示玩家伤害来源。

ROG游戏手机的游戏模式

售价方面，ROG游戏手机8GB+128GB价格为5999元；8GB+512GB价格为7999元；ROG游戏手机电竞装甲限量版价格为12999元，里面包含所有的外设以及手机主题。这些产品将于9月17日在京东和华硕官网首发，喜欢的小伙伴不妨到时关注一下。

在产品发布会后的技术研讨分享会中，ROG游戏手机高级产品总监唐瑞宏先生系统的讲解了手机的各项功能。唐瑞宏先生表示，ROG游戏手机的发布填补了当前ROG在电竞领域的空缺，利用ROG多年积累的技术优势，为用户提供一套完整的手游解决方案。

新浪点评：

随着手游的不断发展，游戏手机被推到了风口浪尖。从产品角度来看，ROG游戏手机从配置和细节都做得比较到位，符合一台游戏手机的产品定位。再加上ROG玩家国度这个信仰加成，以及为这款手机推出的专属外设配件，作为游戏手机还是很不错的。

不过，虽然在手机散热技术方面，有了一些突破，但在手机处理器还没有得到质的飞跃之前，还远远不能和电脑主机进行对比。相对于黑鲨游戏手机高配3499元的售价以及红魔电竞游戏手机2999元的售价，ROG游戏手机低配就要5千多的售价却是比较昂贵。ROG游戏手机能否经受住如今手机市场的考验，能否被大众所接受，还有待观察。（晨光）