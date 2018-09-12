苹果发布会即将揭晓 双卡双待新iPhone真的会来吗？

苹果2018秋季发布会将在北京时间9月13日凌晨0点15分正式开始，新浪科技@郭晓光已经到达本次发布会举办地——苹果总部Apple Park并进行了提前探营。一起来看看前方情况吧！当然，届时我们将此次发布会进行全程中文直播、以及会后第一时间上手体验，并邀请《创造101》的强东玥陪伴大家观看，一起见证新iPhone的到来！

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在发布会开始之前， 本次发布会新品自然是重头戏，这些产品“曝光”了将近一年，我们先来看看都有哪些产品会在这次发布会出现呢？

双卡双待新iPhone真来了？

在所有信息里面曝光最多的就是新款iPhone，毕竟去年十月开始就有关于这款产品的传言了，整整民间预热近一年。

新iPhone泄露？

具体来说这次发布会或一下发布三款新iPhone，它们的外观基本上没有太大变化，尺寸和配置稍有区分，具体来说， 5.8英寸的新iPhone和现在iPhone X外观区别不大硬件或有升级，6.1英寸新iPhone的屏幕或缩减用LCD材质，而6.5英寸版可以看作是5.8英寸的放大版也是这三款产品中配置最高规格的iPhone。

根据已有传言，三款新iPhone都会采用刘海屏造型，同时还会采用A12芯片，以及英特尔LTE 4G模组。相同之外来说说不同。

我们再来着重讲讲这款6.1英寸新iPhone。相传6.1英寸新iPhone在配置上略有缩减，屏幕由之前的OLED换成了LCD屏幕，摄像头也会由之前的双摄减为单摄。

中国移动资料泄露双卡双待新iPhone

不过在网络制式上，6.1英寸iPhone和6.5英寸iPhone或支持双卡双待功能，而此前中国移动的内部资料里加以“佐证”。

网传新iPhone 配色

最后来说说配色，从这张泄露图来看，这是类似苹果的购买详情页，可以看到昨天所说的iPhone XC又换成了iPhone 9。页面上也呈现了三种不同机型，以及多大6种配色。其中Spicy Orange（意译：热力橙）、玫瑰金、红色、蓝色是本次发布会全新配色。

喊了N久的新iPad Pro

今年已经是平板这个市场连续14年出货量下跌了，不过好在iPad的数据还在增长。而今年上半年苹果只是假假的更新了一款教育版iPad，所以人们关注点自然都留到即将发布的新iPad Pro上。

新iPad pro长这个样子？

先来说一些比较靠谱的消息，目前看来2018款iPad Pro按照屏幕尺寸分为两款，一款是12.9英寸，一款是11英寸。另外基本可以确定新iPad Pro将会支持Face ID功能，并且取消我们此前颇为熟悉的指纹识别。

这样做的好处不只是解锁方式的调整，而是机身尺寸的变化；没了指纹识别以后iPad的额头和下巴都会做缩减，左右两侧边框也会做等比例缩减。所以这次尺寸上应该会变小不少，尤其是对于原来的12.9英寸来说，算是一大进步。

其余细节部分，有数据显示新iPad pro将会拥有1200万像素摄像头、视网膜显示屏、自适应刷新率与原彩显示功能；而SmartConnector接口从侧面移到了背部下方，靠近Lightning接口。

屏幕更大的Apple Watch

Apple Watch Series 4的带好版本最早在iOS 12测试版中泄露。而从各方面传言看，此次的Apple Watch或许会在屏占比上做出升级，毕竟掐指一算手表系列在推出以后外观就没大变过。

Apple watch 4曝光照

具体来说Apple Watch Series 4的尺寸将分别为1.57 英寸（39.9 毫米）和 1.78 英寸（45.2 毫米），而目前Apple Watch的尺寸分别为38毫米和42毫米。目前还不清楚机身是否会更大，或者是通过缩小边框来实现屏幕尺寸的增加，但这并没有阻止设计师们分享他们自己的概念设计。

最后Macbook Air也会更新？

近几年更新Macbook Air的呼声是越来越大， 这不关于它的传闻也是不少。此前市场研究公司TrendForce透露，苹果将在第三季度末发布新款MacBook Air，有可能随新iPhone一同出现，也可能单独开一次发布会。郭明錤和彭博新闻社记者马克-古尔曼（Mark Gurman）也有过类似的预测。

总之“苹果将发布一款低价笔记本”似乎是很多人共识。

老版MacBook Air

不管它是MacBook、MacBook Air还是别的什么，业内预计至少有一款入门级笔记本出现，在美国的起价不超过999美元（中国价格估计7000元档次），这价格在Windows阵营不便宜，但在Mac里已经算是低价产品。

MacBook Air多年未大幅更新了，是很多人期待的产品MacBook Air多年未大幅更新了，是很多人期待的产品

MacBook Air几乎已经成了被遗忘的产品，在过去三年里没有出现任何大幅度更新。苹果几乎停止了11寸屏幕版的生产（少量做教育专门产品），13寸也只是换换处理器。

又是一年苹果秋季发布会，今年也是iPhone正式踏入下个十年又会有哪些特点呢？北京时间9月13日凌晨0点15分，@新浪科技 @苹果汇 将会以全程中文直播的方式为你解读本次发布会，直播抽奖还有机会免费得新iPhone。

当然，新浪科技前方记者@郭晓光 会后第一时间还将带来现场体验，@新浪众测还有免费使用新iPhone的机会，总之我们会用各种新鲜资讯满足你的味蕾，还等什么9月13日凌晨0点15分我们不见不散！

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