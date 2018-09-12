看一篇就够了 苹果秋季发布会新品都在这里

3款新iPhone网传信息汇总分析

今天晚上凌晨一点，苹果即将在美国加州的史蒂夫·乔布斯剧院举办2018苹果秋季新品发布会，发布会开始时间是当地时间上午10点，也就是北京时间9月13日凌晨1点开始。对于这场科技界的“春晚”相信众多的科技迷都已经“饥渴难耐”了。

先放张图看看新旧iPhone系列对比

下面，我就为大家梳理下最近网上爆料的的苹果发布会新品信息。对不同产品感兴趣的朋友们可以直接跳转，节省大家时间。

1、三款iPhone手机（本页）

2、新款MacBook Air和Mac mini

3、全面屏的iPad Pro

4、新款Watch 4 | AirPower | Airpod 2

下面我们从今年预计会发布的三款iPhone开始说起。从去年开始，就有陆续消息传出今年的秋季发布会将发布三款iPhone，随着时间的临近，来自不同渠道的爆料也为我们逐渐拼凑出了3款iPhone的全貌，下面我们来总结下新iPhone的信息。

1、iPhone Xs

根据信息来看，新的iPhone Xs将采用5.8英寸的OLED刘海屏，屏幕PPI为458，同时采用全新的A12处理器（台积电7nm），搭配后置双摄和前置单摄+Face ID方案，搭载iOS 12正式版，在配色上可能会有红、橙（辣椒橙）、黄、粉、蓝（钴蓝色）6种颜色可选。同时后置双摄和前置单摄+Face ID方案，还有无线充电和防水功能（ip68级），最后顺便一提，新的iPhone Xs还将首次搭载4GB的运行内存（RAM），高达到安卓一半RAM可以说是坚持了苹果一贯的传统，理解万岁。

看图上的苹果颜色

今年的苹果不仅可能推出了全新的配色，根据中国电信的海报图，iPhone Xs和Max版本还会推出双卡双待的版本，看来苹果在这么多年的倔强之后，终于懂得了回应消费者的需求。

网传电信的双卡iPhone Xs宣传图

同时根据国外媒体的曝光，新的iPhone Xs最低配零售价为899英镑（约合人民币7173.62元），目前来看来高配版iPhone Xs售价将高于1万元，并预计9月21日上市。请大家准备好自己的肾。

2、iPhone Xs Max或Plus

有网络媒体称这个版本叫iPhone XS，不过私以为这个消息并不可靠，这种命名太容易混淆。新的iPhone Xs Max屏幕尺寸为6.5英寸，PPI达到480以上，同样采用A12处理器，4GB运存，后置双摄和前置单摄+Face ID方案。配色方案与iPhone Xs相同，有6种颜色可选。有双卡双待版本，支持无线充电，防水（ip68）和三种存储方案可选，同样为64GB、256GB和512GB。

据传新iPhone Xs的渲染图（金色版本）

最低配的价格也达到了999英镑（约合7971.57元），512GB的高配价格预计上万，预计9月21日上市。不过预算紧张的朋友们可以看看下面这款。

3、iPhone Xc或iPhone 9

考虑到大家的钱包或许有点紧张，苹果这次还提供了第三种选择，那就是iPhone Xc，不过本次的iPhone Xc并不是iPhone 8的“祖传外观继承者”，这次的iPhone Xc或者9使用了6.1英寸的LCD刘海全面屏，支持Face ID，同样使用心得A12处理器，不过在相机方面有所缩水，采用后置单摄配置。该机的其他信息尚未曝光，不过上市时间可能会推迟到10月，有需求的朋友们可以考虑下。

网络上流传的iPhone 9或iPhone Xc外观图

但是这些苹果发布会的主题是“又该团聚了”，说明这次发布会是一次全产品线更新，手机只是其中的一部分而已。下面，让我们看看苹果再次团聚的产品都有哪些变化吧。首先要说的是全新MacBook Air系列和Mac mini有怎样的改变吧。

1 2 3 4 下一页