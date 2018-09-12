三星Note 9北极银配色曝光：边框浅蓝色设计

8月15日，三星Galaxy Note 9国行版在上海正式发布。6GB+128GB版售价6999元，8GB+512GB版本售价8999元，提供丹青黑、寒霜蓝和玄镜铜三种配色。

9月12日消息，slashleaks给出了三星Note 9的新配色，外观看起来与之前的三星S8/S8+的北极银颇为相似。

从外观上看，三星Note 9的这款新配色背部为银色，边框为浅蓝色，S Pen也相应的做出颜色变化，笔身为银色设计，而顶部则是浅蓝色。

slashleaks称，这款配色很快会在美国市场上架，至于是否会进入其它市场，还需等待验证。

三星Galaxy Note 9是三星今年发布的全新旗舰，采用6.4英寸18.5：9全视曲面屏，搭载高通骁龙845芯片（部分市场搭载三星Exynos 9810芯片），最高配备8GB RAM，后置1200万+1200万AI双摄，支持AI智能场景识别、可变光圈等，电池容量为4000mAh。

另外，该机还搭载碳纤维液冷系统，可以有效防治温度过热，而且基于AI的性能调节器可确保游戏的平稳运行，带来更畅快的游戏体验。