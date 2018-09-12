小米手环3 NFC版9月15日开售:199元支持多个城市公交

新浪数码讯 9月12日上午消息，小米公司正式宣布小米手环3 NFC版将于9月19日正式发售机，售价199元，同时小米公司宣布小米手环全球累积出货突破5000万支。

小米手滑3 NFC版

今年5月小米发布了小米手环3，它拥有更大的OLED触摸屏幕，集消息的及时通知显示、50米游泳防水、运动副屏等功能，如今小米手环3 NFC版正式发售，售价199元。

小米手环3 NFC版最大改进在于增加了NFC功能，首批即支持北京、深圳、广州等全国164个城市公共出行服务，并且可以和小米、非小米安卓手机、苹果手机连接。小米手环3 NFC采用了NXP PN80T安全NFC模块，目前支持公交、地铁、部分门禁功能，未来还会支持手环支付、智能门锁等功能。

其他方面小米手环3 NFC版与小米手环3基本一致，比如采用0.78英寸128*80分辨率OLED屏幕，可以快速浏览微信、短信、来电等消息内容。另外，它还能够显示时间、步数、心率、天气、热量等信息。根据小米公司的数据，小米手环3 NFC版正常使用情况下续航可达15天。

除了上述基础功能，小米手环3 NFC版还支持5ATM等级防水，在游泳、冲浪等场景均可佩戴。与此同时，小米手环3 NFC版同样支持运动副屏，在小米运动APP的运动模式下，打开户外跑、室内跑、户外骑行和健走这四种的任意一种，即可在运动过程中抬腕显示运动数据，而不用再掏出手机。并且用户可以设定心率设定值，心率超过这个数之后，手环就会震动报警。

自2014年发布第一款产品以来，小米共发布了小米手环、小米手环光感版、小米手环2、小米手环3及NFC版共5款产品。根据第三方统计机构IDC调查报告显示，2017年连续三个季度成为全球可穿戴硬件市场出货量第一品牌。（苏航）