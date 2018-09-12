谷歌发邀请函：10月9日在巴黎举行新品发布会

近日，谷歌已经宣布将于10月9日在美国纽约举行新品发布会，届时将正式发布谷歌Pixel 3系列新机。

9月12日消息，谷歌官方又发了一张邀请函，表示10月9日还会在法国巴黎举行新品发布会，有外媒推测，巴黎应该也是发布谷歌Pixel 3，如果确认的话，那将是该机首次在欧洲市场亮相。

虽然两款手机都已经曝光，但谷歌似乎还有新功能，比如Pixel 3首次使用了前置双摄、对Android 9 Pie的优化适配等。

综合目前手头的资料，谷歌Pixel 3采用了18：9全面屏，非刘海屏设计，搭载高通骁龙845芯片，配别4GB RAM，运行Android 9 Pie，电池容量为2915mAh。

谷歌Pixel 3 XL则是采用6.7英寸刘海屏设计，分辨率为2950×1440，屏幕纵横比为18.5：9，搭载高通骁龙845芯片，配别4GB RAM，电池容量为3430mAh。

另外值得一提的是，谷歌这两款机型均采用了前置双摄，有消息称两款摄像头均是800万像素，而且采用了f/1.8光圈、f/1.8 和f/2.2光圈。