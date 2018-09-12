新浪手机> 新机曝光 > 正文

谷歌发邀请函：10月9日在巴黎举行新品发布会

谷歌发邀请函：10月9日在巴黎举行新品发布会
2018年09月12日 08:42 IT之家
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　近日，谷歌已经宣布将于10月9日在美国纽约举行新品发布会，届时将正式发布谷歌Pixel 3系列新机。

　　9月12日消息，谷歌官方又发了一张邀请函，表示10月9日还会在法国巴黎举行新品发布会，有外媒推测，巴黎应该也是发布谷歌Pixel 3，如果确认的话，那将是该机首次在欧洲市场亮相。

　　虽然两款手机都已经曝光，但谷歌似乎还有新功能，比如Pixel 3首次使用了前置双摄、对Android 9 Pie的优化适配等。

　　综合目前手头的资料，谷歌Pixel 3采用了18：9全面屏，非刘海屏设计，搭载高通骁龙845芯片，配别4GB RAM，运行Android 9 Pie，电池容量为2915mAh。

　　谷歌Pixel 3 XL则是采用6.7英寸刘海屏设计，分辨率为2950×1440，屏幕纵横比为18.5：9，搭载高通骁龙845芯片，配别4GB RAM，电池容量为3430mAh。

　　另外值得一提的是，谷歌这两款机型均采用了前置双摄，有消息称两款摄像头均是800万像素，而且采用了f/1.8光圈、f/1.8 和f/2.2光圈。

此前曝光的谷歌Pixel 3 XL此前曝光的谷歌Pixel 3 XL
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有