曝iPhone Xs Plus重量达208g

IT之家9月12日消息 大多数分析师预计，2018年最畅销的iPhone型号将是更“实惠”的6.1英寸LCD版本，尽管如此，但其64GB版本的价格可能高达849美元（约5832元）。

同样，媒体对于三款机型中的旗舰产品iPhone Xs Plus也有很大的兴趣。据爆料，最新传言表明iPhone Xs Plus的重量可能高达7.34盎司（约208g），这比去年的iPhone 8 Plus还要重了6g。

此外，媒体还爆料称苹果将在明天推出Apple Watch 4，其采用了64位的移动处理器，这将使Apple Watch与iPhone，iPad和Mac保持一致，所有这些产品都在64位处理器上运行。

根据目前IT之家得到的消息，本次苹果新品发布会将会发布三款全新的iPhone以及Apple Watch，其中三款iPhone的命名似乎为iPhone Xs、iPhone Xs Plus以及iPhone XC。

同时国内三大运营商均已经明示或者暗示本次的iPhone手机将会搭载双卡双待功能。当然除了iPhone Xs系列手机以及Apple Watch手表之外，全新的iPad或者MacBook也有可能在本次的秋季新品发布会上公布。