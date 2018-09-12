无责任猜想 新旧iPhone大比拼谁最值得买

新iPhone马上就要来了，虽然没有一个确切的产品消息但是小伙伴们已经开始犹豫该如何选购手机了，如果你在即将推出的三款新iPhone之间犯了难，这篇文章可以帮助到你（三款新iPhone对比），我们今天要探讨的是iPhone 8/iPhone 9、iPhone X和iPhone XS，这四款手机，两两对比，哪个更值得买。（6.1英寸新iPhone为iPhone9或iPhone XC |5.8英寸新iPhone为iPhoneXS）

苹果iPhone XC（全网通）

话不多说马上开始（注意：关于新iPhone的一切数据暂时只能为预测，不是确切数据，并且新手机推出旧手机会相应降价，大家请自行判断下降幅度）

iPhone 8

iPhone8和iPhone9哪个手机更值得买？在拥有双卡双待功能上iPhone9 胜出，可能有些小伙伴看到这里马上就关闭文章准备买iPhone9，但是别急还是认真看看比较好，在性能上iPhone9与iPhone 8使用的都是A11处理器，iPhone8搭载的是4.7英寸屏幕，iPhone9搭载的是6.1英寸屏幕，屏幕上只能说萝卜青菜各有所爱，很难分出胜负，（4.7英寸屏幕适合手小的女生，6.1英寸屏幕适合喜欢打手机游戏和追电视剧的用户，以我个人的使用推体验来说4.7英寸是一个极佳）摄影能力方面iPhone9是后置1200万像素单摄像头，iPhone8也是后置1200万像素摄像头，以上比拼平局。

iPhone9屏幕分辨率会为1792x828屏幕，iPhone 8将使用1334x750像素的屏幕，iPhone9的电池容量为2600-2700mAh，iPhone 8电池容量为1821mAh，这两项都是iPhone9胜出，还有刚才提到的iPhone新加入的双卡双待功能。再结合iPhone8的售价为5837元（官方价）iPhone9预计价格5888元（预测价），最终做出判断 iPhone9值得买分数大于iPhone8值得买分数。

iPhone X

iPhone X和iPhone Xs哪个更值得买？iPhone X电池容量2716mAh，iPhone Xs的电池容量为2700-2800mAh，iPhone X后置摄像头为双1200万像素，iPhone Xs同样配备后置1200万像素双摄，6P镜头，支持OIS光学防抖，iPhone X屏幕尺寸为5.8分辨率为2436*1125，iPhone Xs尺寸和分辨率也同样为5.8和2436x1125，这三项都平局。

手机性能上iPhone Xs采用A12处理器iPhone X采用A11处理器，iPhone Xs稳赢，再结合价格iPhone X 的8316元（官方价）iPhone XS的 7200元（预测价），综上所述做出判断iPhone Xs胜出。

如果你的条件允许又喜欢尝试新科技，那么价格为在8388元以上的iPhone Xs MAX应该是你最好的选择，它将采用A12处理器屏幕尺寸高达6.5英寸分辨率为2688x1242的手机，毫无疑问这款手机将会成为最顶尖的手机。

但是如果你现在用的是iPhone X，笔者在这里就不推荐你购买iPhone Xs，因为A11处理器本身就已经很强劲，可以应对绝大多数使用场景，没必要单独为了一个处理器而换购一款手机。

经过一番比拼都是新iPhone胜出，当然旧iPhone的价格今后会有一定下降，除了以上的实际参数以外，还有一点对于是否换购手机很重要，如果你现在手持iPhone 7以下的苹果手机，那么当然更适合买新款的iPhone 9和iPhone Xs，但是如果你手持的是iPhone 8，而对于双卡又没什么大需求，那么iPhone 8其实足再战一年，不过说了这么多都还只是推测，一切要等到iPhone发布会之后才能揭晓。