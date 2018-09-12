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微信转发送手环？200万人受害600人被捕！华为躺枪！

微信转发送手环？200万人受害600人被捕！华为躺枪！
2018年09月12日 13:34 新浪科技综合
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　　本文来自中国消费者报

　　要是微信、朋友圈有人发这样的消息，千万别信！“我”就是这样被骗的：

　　8月23日夜晚，一位好友将“免费领取手环”的图片通过微信转发给我，并打来电话再三叮嘱，名额仅限300名，活动仅限3天，赶快识别二维码填写信息。

　　我按照好友提示扫描二维码，页面显示了名牌商标标志，广告词写着“官方正品智能手环免费领取”“免费试戴，名额仅剩32个，即将关闭平台”“授权商家，值得信赖”，还有两位国内著名影视明星代言。看了之后，我确信无疑。

　　28日上午11点半，我收到快递包裹，却被要求支付29元邮费。当时我就心存疑虑，“厂家不是说免费领取吗？”回家拆开包裹，更加大失所望！这根本不是什么运动手环，就是一个做工粗糙的、劣质的、价值一两元的电子表。

　　有消费者想这可能就是被骗了钱

　　个人信息被泄露

　　如果事情仅仅止步于此

　　那么今天这篇文章也就到此结束了

　　但深圳市龙岗区警方近日

　　破获的这桩惊天大案

　　告诉你这里面的门道远比你想象的深

　　

　　200万人受害，600人被捕

　　案涉全国，华为躺枪

　　今年8月，龙岗警方接华为公司报警：近期频繁接到各地用户投诉，称公司官网以免费赠送华为手环和平衡车为噱头，由快递公司送货上门收取29元快递费，而收到的货物全部是塑料模型，但华为从未开展过此类业务。

▲受害者在微信朋友圈看到的广告▲受害者在微信朋友圈看到的广告

　　只骗29元？骗子也有“业界良心”？

　　办案民警侦查后大吃一惊：个案金额虽然不大，但全国各地有近200万人受骗，涉案金额达8000余万元。骗子还注册了5家公司，进行企业化运营，集团化管理，在哈尔滨市高档社区租用近万平米写字楼，公司员工达600余人。

　　9月5日，深哈两地警方共出动1000余名警力在哈尔滨展开抓捕，共抓获嫌疑人600余人，现场缴获作案服务器、笔记本、手机等工具3000余件。行动代号“扫鼠”。

　　

　　转发10个好友就能得平衡车？

　　不存在的，只有骗子的圈套

　　29元快递费骗子净赚23.5元

　　经调查，骗子先是利用各种方式添加陌生人微信，发送“识别二维码免费领取华为平衡车”的信息，声称如果想要得到平衡车，就要再把“免费送价值千元的华为手环”的宣传图转发给10个微信好友。

　　等免费领手环的宣传信息扩散出去，骗子马上把想领平衡车的人拉黑。

　　平衡车？不存在的！永远都不可能有平衡车！而你的10次转发，就有可能让自己的10名好友陷入骗子的圈套。

　　剩下的就是等想要免费手环的人上钩了。受害人识别宣传图的二维码，会自动跳转到一个宣传网页，看到所谓的“华为手环”能上微信、能接电话等强大功能。

▲免费领取平衡车、手环的诈骗信息▲免费领取平衡车、手环的诈骗信息

　　如果想要手环，只需要在网页下方填写个人姓名和收货地址等信息。当然，公司顺便声明，邮费到付。

　　价值千元的“智能手环”都免费送了，咱还差29元快递费吗？

　　而骗子先从网上以每个不足2元的价格批发最多只能看时间的塑料手环模型，再根据客户所留地址发货。加上邮寄成本约3.5元，行骗一次的成本总计约5.5元，受害人支付29元快递费后，骗子净赚23.5元。

　　薄利多销，骗子倒是深谙积少成多之道。

▲用于诈骗的“智能手环”模型▲用于诈骗的“智能手环”模型

　　经查，该案受骗群众多达200余万人次，遍及全国各地，被骗总金额高达8000余万元。而到公安机关报案的却寥寥无几。

　　受骗群众有的误以为手环存在质量问题，反而向华为公司投诉；有的因被骗金额较小，嫌麻烦，明知受骗也不报案。

　　

　　骗子公司化运营

　　集团化管理

　　最令办案民警瞠目结舌的是，犯罪集团仅用两年多时间就组建成从批发包装、物流运输到“售后服务”一条龙专业诈骗链。设有业务部、技术部、客服部、人事组、配送部等部门。

　　600余成员分成团伙头目、大组长、组长、小组长、底层成员五个层级，按照不同层级分赃。由集团人事部以商贸公司名义对外发布招聘信息，高薪招聘业务员，不少刚毕业大学生被高额薪酬吸引，误入该犯罪集团。

▲抓捕现场▲抓捕现场

　　诈骗集团先是直接冒充华为公司，后来怕东窗事发，将华为的字样改成“怀为”，标志由华为的八个花瓣改成六个，华为的拼音改成huaiwei，妄想逍遥法外。

▲骗子假冒的“怀为手环”广告▲骗子假冒的“怀为手环”广告

　　目前，600余名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。9月9日晚，经过将近50小时的车程，其中31名犯罪集团骨干被龙岗警方押解回深。

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