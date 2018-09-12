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苹果新品发布，分期乐商城抢购快人一步

苹果新品发布，分期乐商城抢购快人一步
2018年09月12日 10:11 新浪手机
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　　北京时间9月13日凌晨1点，备受瞩目的苹果秋季发布会将在美国乔布斯剧院举行。今年，苹果依然将重点资源投放在了分期销售渠道，作为苹果在中国大陆地区最高级别授权经销商，乐信（NASDAQ：LX）旗下分期乐商城再次成为苹果新品首发渠道。

　　“每年苹果新品发布之初，总是一机难求，而今年，分期乐商城用户不仅可以第一时间抢购到新款苹果产品，乐黑卡用户还拥有‘提前购’的特权，在正式预约开始之前，即锁定购买资格。”分期乐商城相关负责人表示。

　　分期乐每卖两台手机 一台是iPhone

　　从坊间流传的信息看，此次发布会，iPhone依然是焦点。苹果将会为果粉带来三款新iPhone，分别为6.1英寸LCD屏的基本版、5.8英寸的iPhone X 升级版以及6.5英寸的iPhone X 大屏升级版。

　　对苹果新品来说，目前最不确定的价格。坊间人士预测，此次发布的苹果新机，仍然会延续高定价策略，顶配版iPhone价格预计超过1万元。

　　这样的价格，消费者能否接受？这已经不是第一次被讨论。但是苹果公司始终没有在价格上有任何松动的迹象，其应对销售压力的办法是，在分期销售渠道上进行布局。

　　来自加拿大投资机构RBC资本的调查同样发现，85%的受访者会选择分期付款等方式购买iPhone。“这只不过是一个星期几杯咖啡的钱，在一些不错的咖啡馆中，iPhone X的售价还不到一天一杯咖啡的价格。” 苹果CEO库克也曾在公开场合表示。

　　在中国大陆，苹果选择了与分期乐这一专业分期购物平台合作。据悉，分期乐商城成立后卖出的第一单商品就是一台iPad，此后，iPhone始终都是分期乐商城销量头牌。

　　因为出色的销售表现，2016年9月，分期乐商城成为苹果官方授权二级经销商，仅仅半年之后，2017年4月，就升级为苹果官方授权一级经销商。在中国，苹果的一级经销商并不多，线上的一级经销商更是极为稀少。

　　苹果系列产品在分期乐商城的后续销售情况，也没有让苹果感到失望。根据国际数据公司IDC发布的最新数据显示，2018年二季度，iPhone的市场份额为 12.1%，但在分期乐商城，这一比例达到50%，即每卖出两台手机就有一台是iPhone；此外，在分期乐商城售出的iPhone中，价格最高、品质最好的iPhone X占比超过1/3。

　　除此之外，与苹果的营销活动中，分期乐无论是视觉效果还是品牌调性，分期乐与苹果一直保持着高度统一。

　　“在其他销售渠道上，苹果主要面向具有较强购买力的中高端用户，但这类用户增长已渐趋平缓。而分期乐则有一批更年轻、尚待开发的新用户，分期支付帮年轻用户降低购买的门槛，对资金占用更少，因而也更易俘获他们的心，从而能为品牌商创造更多增量。”

　　参与“Mac4Me” 获赠千元beats耳机

　　除了购买热情高以外，分期用户群体对于苹果产品的忠诚度也极高，这也是与他们相对比较年轻有关。分期乐商城用户几乎都接受过高等教育的年轻人，他们一旦开始使用iPhone及其他苹果产品，就很难再换回其他品牌。所以，年轻用户对苹果公司来说至关重要。

　　而据福布斯报道，调研公司RTG Consulting在上海、成都和北京对4000位15至32岁的消费者进行了街头调查后发现，80后当中，最受欢迎的品牌包括苹果、微信、支付宝、淘宝、阿迪达斯和Zara，在更年轻的90后中，则是小米、阿迪达斯、耐克、优衣库、Zara和匡威，苹果只能排到第九位。换句话说，苹果当前也显现出了用户群老化的焦虑。

　　那么，如何找到更为年轻的用户？通过分期渠道撬动年轻人市场，不失为一个好办法。以分期乐商城为例，该商城中19-25岁的用户占比超过八成，在分期乐商城购购物可任意选择首付比例和分期数，用户粘性极高，复购率能够达到甚至超过50%。

　　为此，苹果与分期乐商城之间的合作逐年加深。分期乐商城相关负责人介绍，除了新品首发之外，每年苹果公司都会联合分期乐推出针对年轻人的优惠购机计划“Mac4Me”，该计划主打苹果公司相对短板的产品“Mac系列”，效果也十分显著。今年活动期间，Mac全线商品不仅低价免息销售，还为用户准备了价值1488元的beats耳机作为赠品。

　　与苹果抱有同样想法的国际大牌不在少数，著名时尚品牌巴黎欧莱雅和美宝莲，2017年联合分期乐商城在线下专柜推出了“定制你的美”活动，反响强烈；2018年6月，国际知名餐饮连锁品牌汉堡王也和分期乐商城达成了合作，推出了中国首个分期主题旗舰店；前不久，拥有近百年历史享誉全球的比利时著名甜品品牌歌帝梵，联合分期乐商城开启了“乐潮品牌日”活动。分期乐商城还与宝洁、飞利浦、OPPO、vivo、美的等众多知名品牌建立了官方合作，已成为众多品牌销售量仅次于京东、天猫的第三大互联网渠道。

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苹果分期乐
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