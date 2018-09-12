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ZMI紫米旅行助手Z1上线京东众筹：349元多功能手机

ZMI紫米旅行助手Z1上线京东众筹：349元多功能手机
2018年09月12日 09:09 IT之家
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　　IT之家9月12日消息 今天，小米生态链企业ZMI紫米电子推出了一款ZMI旅行助手Z1，该机将语音翻译、小爱同学、全球上网、随身路由、双卡双待、移动电源、商务备机等功能。

　　2018年9月12号上午9点该机将于京东平台开启众筹，本次众筹价格最低为349元，另有399、459和最高499的阶梯众筹价格。

　　ZMI紫米旅行助手Z1自带的语音翻译功能，可以支持中文和16种语言互译，采用了微软人工智能翻译和猎户星空语音双引擎。在翻译过程中有语音提示，翻译过的文字也会同时显示在屏幕上。

　　ZMI紫米旅行助手Z1内置了小爱同学，支持1400多万首音乐与有声读物，同时还可以控制已经接入米家的智能设备。ZMI旅行助手也为小爱同学设计了专属的实体按键，可以实现一键呼叫小爱同学。

　　Z1整合了小米全球上网功能，目前全球上网功能已支持56个国家和地区，使用过程无需插卡、无需国际漫游。

　　ZMI旅行助手Z1在机身侧面设置了独立的热点共享开关键，同其他按键一样，语音翻译功能也采用实体按键，一键翻译，复读。ZMI紫米旅行助手Z1同时也是一个移动电源。采用5000mAh大容量锂聚合物电芯，可作移动电源使用，产品附赠OTG充电线。

　　Z1采用三选二卡槽设计，支持双卡双待，同时也可以将卡槽作为Micro-SD卡的拓展卡槽使用，最高可支持32GB的拓展存储。

　　根据官方的信息，旅行助手Z1将会在9月12号上午9点于京东平台开启众筹。

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