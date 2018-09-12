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骁龙710加持！魅族16x发布时间曝光

骁龙710加持！魅族16x发布时间曝光
2018年09月12日 07:19 快科技2018
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　　小米8青春版已经宣布，将在9月19日于成都发布，据说这是小米的一款重磅机型，售价上将重回他们昔日的1999元王牌价格段，这引起了用户们的广泛关注。

　　对于魅族来说，9月份他们同样要有大招放出，而它就是黄章在论坛曝光了多次的魅族16x，其可以看作是魅族16th系列的青春版。对于这款新机，黄章曾强调，会是骁龙710中最棒的机型。

　　那么，魅族16x会在何时发布呢，从网上曝光的最新细节来看，这款手机也将会是在9月19日发布，跟小米8青春版是同天发布，至于是不是这样，还要看今天官方公布的结果。

　　除了CPU，魅族16x和魅族16th的另一区别在于前者采用了全金属机身、隐藏式天线设计，后者是曲面玻璃机身。

　　其它方面二者区别不大，其采用了6.0英寸三星AMOLED显示屏，屏幕纵横比为18：9，最高配备8GB内存+128GB存储，后置1200万（索尼IMX380）+2000万（索尼IMX350）双摄，支持OIS光学防抖，前置2000万像素，支持屏幕指纹识别。而且魅族16x同样保留了双扬声器，电池容量比魅族16th略大一点点，为3100mAh（典型值）。

魅族拍照
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